Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
30. 10. 2025,
4.00

Osveženo pred

9 ur, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,83

Natisni članek

Natisni članek
Bruselj Moskva Nato Rusija Belgija Donald Trump Vladimir Putin Theo Francken

Četrtek, 30. 10. 2025, 4.00

9 ur, 29 minut

Belgijski minister svari Rusijo: Če boste napadli Bruselj, bo Moskva zravnana z zemljo

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,83
Theo Francken | Theo Francken ne dvomi, da bi Donald Trump spoštoval peti člen severnoatlantskega pogodbe, ki vse članice zavezuje, da priskočijo na pomoč napadeni članici. | Foto Guliverimage

Theo Francken ne dvomi, da bi Donald Trump spoštoval peti člen severnoatlantskega pogodbe, ki vse članice zavezuje, da priskočijo na pomoč napadeni članici.

Foto: Guliverimage

Belgijski obrambni minister Theo Francken, ki je odločen zagovornik atlantskega zavezništva, trdi, da bi Nato zravnal Moskvo, če bi Rusija napadla Bruselj.

Theo Francken je v pogovoru za belgijski medij De Morgen na vprašanje, ali se boji, da bi ruski predsednik Vladimir Putin lahko sprožil napad s konvencionalnimi raketami na Bruselj, brez kančka dvoma odgovoril: "Ne, ker bo potem zadel srce Nata, mi pa bomo zravnali Moskvo."

Francken ne dvomi, da bi Trump branil Belgijo

Francken ne dvomi, da bi ameriški predsednik Donald Trump spoštoval peti člen Nata (ta govori o vzajemni obrambi, ko je napadena katera od članic). "Seveda bi. V Evropi obstaja velik predsodek do ameriške vlade. Zakaj ne bi spoštoval petega člena?"

Vladimir Putin
Novice Putinovo presenečenje: "Evropejci, ste pripravljeni umreti za to mesto?"

Francken je dejal, da ga bolj skrbi ruska uporaba hibridnega vojskovanja kot grožnja konvencionalnih napadov. "Manevrirni izstrelek na Bruselj? Uporaba petega člena je samoumevna, ne glede na definicijo. Tudi Putin tega ne bo storil."

Putinova krimska taktika v Estoniji?

"Bolj sem nagnjen k razmišljanju o scenarijih sive cone: mali zeleni možje (to taktiko z vojaki brez nacionalnih oznak so Rusi leta 2014 uporabili na Krimu, op. p.) spodbujajo rusko govorečo manjšino v Estoniji proti 'nacističnemu režimu'. Preden bi nam bilo jasno, kaj se dogaja, bi Rusi že priključili del Estonije."

Rusija, Dubrovka, Talci
Novice Grozljivi prizori z avtobusov: Eden od najbolj tragičnih dni v Rusiji

Francken dvomi v skupno evropsko vojsko. Kot pravi, večje evropske države gledajo le na svoj nacionalni trg, zato se sprašuje, kako bi lahko države, ki trenutno ne morejo sodelovati pri nabavi obrambne opreme, integrirale svoje nacionalne vojske.

Evropska vojska kot grad v oblakih?

"Vsak, ki verjame v evropsko vojsko, prodaja gradove v zraku. Na srečo imamo Nato, ki je znova dokazal svojo učinkovitost z zračno obrambo na Poljskem in v Estoniji," je še dejal Francken za De Morgen.

Vladimir Putin
Novice Putinov leteči Černobil: "To čudežno orožje lahko izgine brez sledi"
Sergej Lavrov
Novice Lavrov pomiril članice Nata in EU
Vladimir Putin
Novice Lahko ta načrt ustavi Putina?
Ruski obročasti dron
Novice Skrivnostni ruski dron bega Ukrajince. "Nihče ne ve, kaj je to."
Bruselj Moskva Nato Rusija Belgija Donald Trump Vladimir Putin Theo Francken
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.