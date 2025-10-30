Belgijski minister svari Rusijo: Če boste napadli Bruselj, bo Moskva zravnana z zemljo

Belgijski obrambni minister Theo Francken, ki je odločen zagovornik atlantskega zavezništva, trdi, da bi Nato zravnal Moskvo, če bi Rusija napadla Bruselj.

Theo Francken je v pogovoru za belgijski medij De Morgen na vprašanje, ali se boji, da bi ruski predsednik Vladimir Putin lahko sprožil napad s konvencionalnimi raketami na Bruselj, brez kančka dvoma odgovoril: "Ne, ker bo potem zadel srce Nata, mi pa bomo zravnali Moskvo."

Francken ne dvomi, da bi Trump branil Belgijo

Francken ne dvomi, da bi ameriški predsednik Donald Trump spoštoval peti člen Nata (ta govori o vzajemni obrambi, ko je napadena katera od članic). "Seveda bi. V Evropi obstaja velik predsodek do ameriške vlade. Zakaj ne bi spoštoval petega člena?"

Francken je dejal, da ga bolj skrbi ruska uporaba hibridnega vojskovanja kot grožnja konvencionalnih napadov. "Manevrirni izstrelek na Bruselj? Uporaba petega člena je samoumevna, ne glede na definicijo. Tudi Putin tega ne bo storil."

Putinova krimska taktika v Estoniji?

"Bolj sem nagnjen k razmišljanju o scenarijih sive cone: mali zeleni možje (to taktiko z vojaki brez nacionalnih oznak so Rusi leta 2014 uporabili na Krimu, op. p.) spodbujajo rusko govorečo manjšino v Estoniji proti 'nacističnemu režimu'. Preden bi nam bilo jasno, kaj se dogaja, bi Rusi že priključili del Estonije."

Francken dvomi v skupno evropsko vojsko. Kot pravi, večje evropske države gledajo le na svoj nacionalni trg, zato se sprašuje, kako bi lahko države, ki trenutno ne morejo sodelovati pri nabavi obrambne opreme, integrirale svoje nacionalne vojske.

Evropska vojska kot grad v oblakih?

"Vsak, ki verjame v evropsko vojsko, prodaja gradove v zraku. Na srečo imamo Nato, ki je znova dokazal svojo učinkovitost z zračno obrambo na Poljskem in v Estoniji," je še dejal Francken za De Morgen.