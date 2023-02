Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v predsedniški palači sprejela Ukrajinke in Ukrajince, ki so pribežali v Slovenijo.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je dan pred prvo obletnico začetka vojne v Ukrajini v znak podpore Ukrajincem v predsedniški palači gostila visoke goste, med katerimi je bil ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Andrij Taranov, ter Ukrajinke in Ukrajince, ki so pribežali v Slovenijo. V videonagovoru je zbrane nagovorila tudi ukrajinska prva dama Olena Zelenska. Pirc Musarjeva je sicer pred tem obiskala ukrajinske begunke in begunce v nastanitvenem centru v Postojni. "Preden sem se poslovila, smo vsi zajokali. Rekla sem jim: danes, ob tej grozljivi obletnici, lahko vsi skupaj jočemo. Ampak jutri naj bo za te otroke ponovno dan za smeh in veselje," je še povedala predsednica republike."

"Ne le kot mati, ki ji ni vseeno za sedanjost in prihodnost sina, in kot nekdo, ki mu je mar za usode nedolžnih, tudi kot političarka terjam, da se vojna ustavi in da Ukrajina dobi tisto, kar ji omogoča ustanovna listina: suverenost in s tem možnost, da sama odloča o svoji prihodnosti," je navzočim dejala Pirc Musarjeva.

Med hude vsesplošne posledice pandemije se je vmešala še vojna v Ukrajini. Vojna, ki ni bila izzvana. Vojna, ki je nihče, ki je dober človek, ni želel. Vojna, ki ne posega v življenja mladih le tako, da jih prikuje v njihove sobe. Vojna jih prežene z domov. pic.twitter.com/4t4UJngLG1 — Nataša Pirc Musar (@nmusar) February 23, 2023

Poudarila je, da mora biti cilj sklenitev celovitega, pravičnega in trajnega miru v skladu z načeli Ustanovne listine Organizacije združenih narodov.

Foto: STA Zbrane v predsedniški palači je v videonagovoru pozdravila tudi žena ukrajinskega predsednika Olena Zelenska, ki se je Sloveniji zahvalila za sprejem več kot osem tisoč ukrajinskih beguncev in sirot, za medicinsko pomoč in izobraževalne programe. Ob tem je dodala, da vsak Ukrajinec, ki je danes v Sloveniji, doživlja svojo toplo slovensko zgodbo. "V intervjujih me sprašujejo: 'Kaj je mogoče storiti za Ukrajino?' Slovenija je že odgovorila na to vprašanje: ne smemo biti brezbrižni," je zaključila Zelenska.

Zelo sem hvaležna soprogi ukrajinskega predsednika @ZelenskaUA za ganljiv nagovor na današnjem dogodku. Naše usode ostajajo povezane, Slovenija ostaja zavezana Ukrajini. 🇸🇮🤝🇺🇦



🙏🏻 Дякую, шановна Олено. pic.twitter.com/wLgSvTOE3m — Nataša Pirc Musar (@nmusar) February 23, 2023

Pirc Musarjeva obiskala begunce v nastanitvenem centru v Postojni

Pred govorom je predsednica republike obiskala ukrajinske begunke in begunce v nastanitvenem centru v Postojni.