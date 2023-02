Umrl poveljnik bataljona Azov, ki je pol leta preživel v ruskem ujetništvu

Oleh Mudrak, commander of Azov's 1st Battalion, defended Azovstal. Then he went through 6 months of Russian captivity.



Today his heart stopped beating. His nephew wrote: "Oleh lit up the hearts of everyone around him."



RIP, Hero.



Photos: before and in Russian captivity. pic.twitter.com/jPVDB9JqZ7 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 22, 2023

Oleg Mudrak, ki so ga iz ruskega ujetništva izpustili septembra lani, je branil Mariupol že leta 2014, sodeloval pa je tudi v spopadih za jeklarno Azovstal po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja lani, piše Ukrajinska pravda. Novico o Mudrakovi smrti je na Twitterju objavil Anton Geraščenko, svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve. Ob izreku sožalja je priložil tudi fotografijo, na kateri je Mudrak pred ruskim ujetništvom in po njem.

Mudraka so ujele ruske sile, potem ko so ukrajinske sile zapustile Azovstal in se septembra vrnile v Ukrajino v okviru izmenjave ujetnikov. Takrat so prokremeljsko usmerjenega ukrajinskega opozicijskega politika Viktorja Medvedčuka zamenjali za 200 ukrajinskih ujetnikov.

Pripadniki bataljona Azov in drugih enot so se predali maja lani, potem ko so več kot dva meseca branili položaj v jeklarni Azovstal in Mariupol, pomembno pristaniško mesto na jugu Ukrajine.

🕯️Maj. Oleh Mudrak, the commander of 1st battalion of Azov Regiment (now Azov Brigade) and the defender of Azovstal, who spend 6 months in Russian captivity, passed away today.#Azov #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/HMVHFairio — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) February 22, 2023

Iz ujetništva "branilci Azovstala"

Ukrajina je pred dnevi sporočila, da so v Ukrajino v okviru izmenjave ujetnikov z Rusijo vrnili sto ukrajinskih vojakov in enega civilista. "Nadaljujemo vračanje Ukrajincev iz ujetništva. Danes gre domov sto naših vojakov in en civilist," je v objavi na Telegramu zapisal vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. 94 osvobojenih vojakov je "branilcev Mariupola", med njimi 63 vojakov, ki so se borili v jeklarni Azovstal, je še dejal Jermak.

Koordinacijski štab za ravnanje z vojnimi ujetniki v Kijevu pa je izjavil, da je osvobojen tudi civilist Ivan Samoidjuk, prvi namestnik župana Enerhodarja, ki je bil v ujetništvu 333 dni.