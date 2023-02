Rusija: Napredujemo proti Bahmutu. Zelenski: Ukrajina ohranja frontno črto.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



7.29 ZN pripravlja resolucijo o Ukrajini, Rusija poziva k glasovanju proti

6.59 Rusija: Napredujemo proti Bahmutu. Zelenski: Ohranjamo frontno črto

7.29 ZN pripravlja resolucijo o Ukrajini, Rusija poziva k glasovanju proti

Rusija ob obeležitvi obletnice invazije poziva države v okviru Združenih narodov, naj glasujejo proti "neuravnoteženi in protivojni" potezi Ukrajine in drugih na Generalni skupščini. Generalna skupščina ZN s 193 člani bi morala ta teden glasovati o osnutku resolucije, ki bi poudarila "potrebo po čimprejšnji uveljavitvi celovitega, pravičnega in trajnega miru" v skladu z osnovno listino Združenih narodov.

Ukrajina in njeni podporniki upajo, da bodo poglobili diplomatsko izolacijo Rusije in iščejo glasove za skoraj tri četrtine Generalne skupščine, da dosegli enako podporo, kot jo je prejelo več resolucij lani. V osnutku besedila bo Generalna skupščina znova zahtevala od Moskve umik njenih čet in jo pozvala k prekinitvi sovražnosti. Resolucija Generalne skupščine ni zavezujoča, vendar ima politično težo.

Ruski veleposlanik v ZN Vasilius Nebenzia je v ponedeljek v pismu državam članicam ZN zapisal: "Niso omenjeni "dialog" ali "pogajanja". Če besedilo ostane neuravnoteženo in protirusko nastrojeno, kot je zdaj, prosimo države članice, naj glasujejo proti njemu."

Mirovni načrt, ki ga je lani predlagal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, predvideva obnovitev teritorialne celovitosti Ukrajine, ki bi jo morala Rusija znova potrditi v skladu z listino ZN.

Belorusija je v torek predlagala spremembe osnutka resolucije ZN, ki bi vključevale "preprečevanje nadaljnjega stopnjevanja konfliktov z zalaganjem strani s smrtonosnim orožjem." Diplomati pravijo, da je malo verjetno, da bo pobuda uspela.

6.59 Rusija: Napredujemo proti Bahmutu. Zelenski: Ohranjamo frontno črto.

Rusija, ki poskuša zagotoviti popoln nadzor nad dvema vzhodnima območjema, ki sestavljata ukrajinsko industrijsko regijo Donbas, dosega največje uspehe okoli rudarskega mesta Bahmut.

"Zelo pomembno je, da se kljub velikemu pritisku na naše sile frontna črta ni spremenila," je dejal Volodmir Zelenski po podrobnih poročilih s fronte na sestanku ukrajinskega vojaškega poveljstva. Ukrajinske sile v vzhodnih regijah Doneck in Lugansk so delale vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi zajezile sovražne napade, "pri čemer Rusija kljub neverjetnim izgubam sploh ni popuščala", je dejal.