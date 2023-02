Avtomobile, zasežene vinjenim voznikom, bodo podarili Ukrajincem

Latvijska država bi po besedah njihovega premiera Krišjānisa Kariņa lahko na zanimiv način pomagala Ukrajini. Med svojimi vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, letno zasežejo okrog 250 avtomobilov. Meja za odvzem avtomobila je od lanskega novembra 1,5 promila alkohola v krvi. Več kot polovica voznikov v teh primerih vozi avtomobile, ki pripadajo drugemu lastniku.

Del teh avtomobilov bi lahko Latvija podarila Ukrajini, je poročala državna televizija LMS. To je na srečanju s predstavniki medijev povedal Karin osebno. Postopek izročila vozil bo zdaj pripravilo latvijsko finančno ministrstvo.

Ideja ni nova in je del latvijskega gibanja ##twitterkonvojs, ki je ukrajinski vojski do zdaj že podarilo tisoč različnih vozil.

Another ride to Ukraine. I got to drive Ambu. Also celebrations of Latvia Freedom Fighters Remembrance day #twitterkonvojs pic.twitter.com/ExfO7L4QqB

4 wheel drivetrain had some issues, but it reached Ukraine and is in hands of skillful mechanic#twitterkonvojs https://t.co/VbBpzeVTru pic.twitter.com/h0yDLEZ3Ph