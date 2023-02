Ovse: Nekateri poslanci pomagajo pri zločinski agresiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi dan zasedanja Parlamentarne skupščine Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) mineva v znamenju kritik ruskih delegatov zaradi ruske invazije na Ukrajino. "Nekateri poslanci pomagajo pri zločinski agresiji," je dejala predsednica skupščine Margareta Cederfelt in Rusijo obtožila spodkopavanja človekovih pravic.

Pred zasedanjem so delegacije 20 držav, med njimi tudi slovenska, avstrijsko vlado pozvale, naj predstavnikom Rusije prepreči udeležbo. Vendar pa so iz Ovseja sporočili, da je Avstrija dolžna vsem delegacijam omogočiti vstop v državo in udeležbo na zasedanju, saj se sedež Ovseja nahaja na njenih tleh. Dunaj je tako izdal vizume tudi tistim predstavnikom Rusije, proti katerim je EU uvedla sankcije, vključno z vodjo ruske delegacije Pjotrom Tolstojem.

Zaradi prisotnosti ruske delegacije Ukrajina bojkotira zasedanje

Zaradi udeležbe predstavnikov Rusije uradno zasedanje bojkotira ukrajinska delegacija, iz solidarnosti do Ukrajine pa tudi litovska. Kot je danes dejala Cederfelt, jih sicer razume, si pa ruski predstavniki po njenih besedah zaslužijo biti na zasedanju in slišati enotno zavrnitev ruskega napada na Ukrajino, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Ruska agresivna vojna v Ukrajini ogroža varnost v Evropi, Rusija pa krši vsa načela Ovseja," je poudarila Švedinja in nadaljevala, da Ukrajina ne brani le sebe, ampak tudi "načela in sporazume, na katerih temelji naša varnost".

Predstavnik Slovaške: Prisotnost Rusije je žalitev

Predstavnik Slovaške, ki je prebral govor ukrajinske delegacije, je dejal, da je prisotnost predstavnikov Moskve "žalitev za žrtve njihovih grozodejstev". Ukrajinska delegacije je sicer kljub neudeležbi na uradnem zasedanju pripotovala na Dunaj, da bi na dvostranskih srečanjih lobirala za začasno izključitev Rusije iz skupščine.

Na Heldenplatzu pred palačo Hofburg, kjer zasedanje poteka, je medtem protestiralo okoli 15 predstavnikov ukrajinske diaspore, ki so se jim pridružili tudi ukrajinski delegati.

Na zasedanju, ki bo trajalo do petka, ko bo minilo natanko eno leto od začetka ruske invazije na Ukrajino, so sicer potekale razprave o začasni izključitvi Rusije iz skupščine. Vendar pa se na srečanju ne pričakuje sprejetje nobene odločitve.