SDS za kampanjo manj kot NSi, podatki za Levico še niso dostopni

Tudi poročila SDS Janeza Janše, Konkretno in SNS Zmaga Jelinčič o stroških kampanj za volitve poslancev so že objavljena na portalu Ajpesu. Med večjimi strankami poročilo še ni dostopno le za Levico Luke Meseca. Druga največja parlamentarna stranka SDS je za kampanjo porabila 662.034 evrov, kar je manj kot stranka NSi, ki je kampanjo financirala z dobrimi 664 tisočaki, a več kot Gibanje Svoboda Roberta Goloba s 408 tisočaki.

Največ denarja med strankami, ki jih je volil vsaj odstotek volivcev, je za volilno kampanjo prijavila NSi, ki je s tem dosegla tretji rezultat na volitvah, in sicer 664.461 evrov. Najbolj učinkovito kampanjo je imela, če preračunamo, stranka Resni.ca, ki je za kampanjo porabila 25.663 evrov. S tem "vložkom" je prepričala 2,86 odstotka glasujočih, posledično pa zato prejme okoli sto tisočakov letne državne dotacije. Največji poraženec volitev je po vložku in dosežku stranka DeSUS. Na volitvah je zbrala 0,66 odstotka glasov, za volilno kampanjo pa je porabila 158.983 evrov. Ker je ni volil niti odstotek volivcev, državnih dotacij ta stranka ne bo več dobivala.

SDS porabila manj denarja kot NSi

SDS je na posebnem računu za namen volilne kampanje zbrala 662.034 evrov, pri čemer so z osnovnega bančnega računa stranke prenesli 659.821 evrov, preostalih 2.213 evrov pa so prejeli v obliki denarnih prispevkov.

Kaj vse so plačali s tem denarjem, si poglejte v spodnji tabeli:

Skupni znesek na posebnem računu stranke Konkretno, namenjenem za volilno kampanjo, je znašal 485.728 evrov, pri čemer so 425.116 evrov prenesli z njihovega osnovnega transakcijskega računa, 667,68 evra pa so dobili denarnih nakazil.

Podrobnosti o porabljenih sredstvih si lahko pogledate v spodnji tabeli.

Kot je razvidno iz poročila, so v stranki SNS na posebnem računu za namen volilne kampanje zbrali 73.916 evrov, pri čemer so z osnovnega bančnega računa stranke prenesli 70.258 evrov. Preostalih 3.659 evrov je bilo denarnih prispevkov.

Zneske, ki jih je SNS namenila za volilno kampanjo, si lahko ogledate tukaj.

Zakonodaja strankam, ki na volitvah dosežejo najmanj en odstotek glasov, dodeljuje vsakomesečne dotacije iz državnega proračuna. SDS bo glede na volilni rezultat 23,48 odstotka glasov od države prejela letno 509.624 evrov, prejeli pa jih bosta tudi Konkretno in SNS. Prva malo več kot sto tisočakov, druga pa okoli 70 tisočakov.

Stranke, ki so prejele več kot štiriodstotno podporo, bodo dobile tudi enkratno povračilo stroškov kampanj v višini 33 centov za glas volivca, stranke, ki so dobile podporo med dvema in štirimi odstotki, pa bodo prejele polovico manj, torej 17 centov za glas volivca.