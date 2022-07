Izolski župan zavrača očitke o korupciji #video

Teden dni po hišnih preiskavah je pred kamere stopil izolski župan Danilo Markočič in pojasnil, kaj so pri njem iskali kriminalisti. Razlog naj bi bilo zemljišče na izolskih Livadah, kjer naj bi investitor zgradil 180 stanovanj. Tega je občina pred tremi leti prodala na javni dražbi, prijavil pa se je le en dražitelj. Za elitno zemljišče, le nekaj sto metrov od morja, je plačal nekaj manj kot 2,4 milijona evrov. Isti kupec je nato želel odkupiti županove oljke za 240 tisoč evrov oziroma dvanajstkratnik njihove tržne cene. Gre za podkupnino, se sprašujejo kriminalisti?

Pred natanko tednom dni kriminalisti zasedejo prostore Občine Izola. Hišne preiskave so opravili ne le v prostorih župana, Danila Markočiča so obiskali tudi na domačem naslovu.

"Kakor veste, gre za zgodbo, ki se odvija že skoraj tretje leto. Namreč, na prijavo gospoda Kabanice je bil uveden postopek tako pri meni doma, na občini kot tudi na drugih naslovih. Gre za vprašanje prodaje zemljišč v Livadah in pa povezano s tem, vprašanja tudi glede tako rečeno oljčnika, ki naj bi ga prodal," pojasni izolski župan Danilo Markočič.

Občina je oktobra 2019 na dražbi prodajala 16 tisoč kvadratov veliko zazidljivo zemljišče v izolskih Livadah, na elitni lokaciji, le nekaj sto metrov od morja. Kupec in, zanimivo, edini dražitelj, družba BM21, je zanj odštel dva milijona in 376 tisoč evrov, kolikor je bila izklicna cena. Izolski gradbinec Aco Kabanica v prijavi zatrjuje, da bi plačal vsaj 600 tisoč evrov več, če bi občina prodajo objavila.

"Javna dražba je bila na oglasni deski objavljena 23 dni in bi se nanjo lahko prijavil kdorkoli. Če je zamudil prijavo, gre za njegov problem. Dražba je bila objavljena 14 dni prej tudi v časopisu Primorske novice. Primorske novice pa so najbolj bran časnik na Obali," pravi Bogomir Horvat, odvetnik Občine Izola.

Kljub temu pa tožilstvu ni ušlo dejstvo, da je to isto podjetje, BM21, kmalu zatem hotelo odkupiti nasad 560 oljk izolskega župana. Pristalo je na ceno 243 tisoč evrov, čeprav je bila realna ocena združenja cenilcev kmetijskih zemljišč le 20 tisoč evrov. Župan je, ko je zadeva prišla v javnost, prodajo preklical.

"V družinskem krogu smo se zmenili, da bomo oljke še naprej obdelovali. Ker jih preveč cenim in spoštujem, da bi jih dajal po amortizirani ceni, ki so jo nekateri razlagali. Pa dajte mi za božjo voljo povedat, ali je oljka, stara 35 let, res vredna le 20 evrov? O čem govorimo? Gre za 30 let vlaganj," je zgrožen Markočič.

Na občini so prepričani, da bo predkazenska preiskava potrdila, da pri prodajah ni bilo nič narobe. Zanimivo, na spletni strani protikorupcijske komisije piše, da je komisija v zvezi s sklenitvijo pogodbe o prodaji določene nepremičnine v lasti Občine Izola na območju Livad zaznala sum nepravilnosti iz pristojnosti drugih nadzornih organov, zato je nadzornemu odboru Občine Izola podala pobudo, da izvede nadzor glede ugotavljanja pogojev za uveljavljanje ničnosti pogodbe.

Ko vprašanje nanese na spremembo prodajne pogodbe glede odkupne klavzule, postane vzdušje na občini nekoliko bolj razgreto.

"Pogodbi je bil dodan ta člen v javnem interesu občine na predlog odbora oziroma svetnikov. In tak je bil objavljen. Na javni dražbi velja samo tisto, po zakonu o stvarnem premoženju, kar je objavljeno na javni dražbi. Ker je besedilo osnutka pogodbe napisano, in ko je nekdo izdražil, potem podpiše tako pogodbo," zatrjuje izolski odvetnik.

A ni sporna točka, ki določa, da ima občina pravico odkupiti prodano zemljišče, če investitor v treh letih ne bo pridobil gradbenega dovoljenja. Problem je, da to ni dejanska pogodba, ki jo je potrdil občinski svet.