Poslanci DeSUS so od predsednice stranke Aleksandre Pivec zahtevali konkretna pojasnila in dokumentacijo o njenih ravnanjih, povezanih z obiskom podjetja Vinakras in občine Izola. Od predsednika sveta stranke Tomaža Gantarja pa zahtevajo, da skliče sejo sveta najpozneje do 25. avgusta.

Danes se je sestalo vseh pet poslancev DeSUS. Razpravljali so o očitkih predsednici stranke Aleksandri Pivec zaradi nedavnih obiskov v Izoli in v podjetju Vinakras.

S predsednico se bodo soočili v petek

Po sestanku so iz poslanske skupine DeSUS (PS DeSUS) poslali sporočilo, v katerem so zapisali, da "PS DeSUS enotno, s soglasjem vseh petih poslancev, izjavlja, da je od predsednice stranke DeSUS, dr. Aleksandre Pivec, zahtevala konkretna pojasnila in dokumentacijo o njenih ravnanjih, povezanih z obiskom podjetja Vinakras in občine Izola, ter da predsednica stranke DeSUS svoja ravnanja pojasni neposredno poslancem PS DeSUS, ki bo v petek, 7. 8. 2020, ob 11.00 v prostorih Državnega zbora RS".

Sklenili so še, da od Tomaža Gantarja, predsednika Sveta stranke DeSUS, zahtevajo, da skliče sejo Sveta stranke DeSUS najpozneje do 25. avgusta.

Občina Izola ji je plačala prenočevanje

Televizija Slovenija (TVS) je pretekli četrtek poročala, da je Občina Izola Pivčevi ob junijskem obisku plačala prenočevanje v tamkajšnjem hotelu.

V kabinetu Pivčeve so pojasnili, da je bila ministrica od 12. do 14. junija gostja Občine Izola. TVS je navajala, da naj bi se obisk na Primorskem raztegnil v zasebnega in da naj bi bilo iz prvotno izdanega hotelskega računa razvidno, da sta tam bivala tudi sinova Pivčeve. Ministrica je te navedbe sicer zanikala in dejala, da bo podrobna pojasnila predstavila po dopustu.

S sinovoma je sodelovala v promocijskem videoposnetku Vinakras

To je sicer že drugi očitek zoper Pivčevo, da svoja službena potovanja združuje z zasebnimi na račun gostiteljev. Pivčeva je junija na Kras s seboj vzela dva sinova, med drugim je nastopila tudi v promocijskem videoposnetku podjetja Vinakras. Pivčeva je dejala, da je stroške nastanitve zase in za svoja dva sinova plačala sama. Če pa bo treba, bo račun pokazala pristojnim institucijam, je dodala.

Obiska Pivčeve tako na Krasu kot v Izoli je pod drobnogled vzela protikorupcijska komisija.

