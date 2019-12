Ministrica po plazu kritik priznala: Določene naloge sem pripravila z več avtorji

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je v komentarju na očitke, povezane z njenim delom pri projektu SRIPT, priznala, da so "določene naloge pri oblikovanju skupnih dokumentov sooblikovali z več avtorji in po skupnih usklajevanjih". Ob tem je v sporočilu za javnost dodala, da sta svetovanje in prenos znanj v partnerstvo in dokumente avtorsko delo.

Aleksandra Pivec je za projekt Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Turizem (SRIPT) med drugim pripravila strokovne podlage posameznih znanstveno-raziskovalnih podlag in razvojnih projektov znotraj akcijskega načrta SRIPT, predloge za njihovo vključevanje v mednarodne partnerske povezave in EU-iniciative, pa tudi pregled možnosti internacionalizacije za pridobivanje evropskih sredstev ter pregled in svetovanje glede mrež mednarodnih partnerstev za namen internacionalnih vsebin akcijskega načrta.

Poročilo: Pivčeva del ni v celoti opravila sama

Končno poročilo gospodarskega ministrstva o preverjanju izvajanja druge faze projekta, objavljeno prejšnji teden, med drugim kaže, da Pivčeva del, pri katerih je bila navedena kot avtorica, ni v celoti opravila sama ali pa pri njih ni sodelovala. Pomanjkljiva naj bi bila tudi dokazila, da je bilo njeno delo dejansko izvedeno.

Končno poročilo gospodarskega ministrstva o nepravilnostih pri projektu SRIPT je pokazalo, da Pivčeva del, pri katerih je bila navedena kot avtorica, ni v celoti opravila sama ali pa pri njih ni sodelovala. Foto: Bojan Puhek

Ministrica je pretekli teden zagotovila, da je gradiva za vse aktivnosti pripravljala sama, zdaj pa je v odzivu na poročilo ministrstva priznala, da so "določene naloge pri oblikovanju skupnih dokumentov sooblikovali z več avtorji in po skupnih usklajevanjih". "Pri tem je seveda težko razmejiti, kdo je opravil kakšen del naloge, in razmejiti prispevke posameznih avtorjev," je navedla.

"Nedvomno pa je tudi svetovanje in prenos znanj in kompetenc tako v partnerstvo kakor tudi v samo pripravljene dokumente in naloge pomemben del prispevka, ki seveda pomeni tudi avtorsko delo," je prepričana Pivčeva. Glede seznamov mogočih partnerjev je opozorila, da ne pomenijo zgolj seznamov, "ampak so podlaga ustvarjenih relacij v okviru EU partnerskih mrež, ki pomeni osnovni predpogoj, da se partnerstva oblikujejo".

Za sodelovanje pri projektu prejela slabih 20 tisoč evrov

Navedbe, da gre zgolj za partnerstva v okviru območja Mediteran, je v tej luči komentirala z besedami, da v nalogah, ki jih je imela, ni bilo omejitev po določenih trgih. "Seveda pa je lista možnih partnerjev zgolj ena od oblik pregleda partnerstev. Na osnovi preteklih 20 let svojega dela, v okviru različnih EU-partnerstev, sem večino predlogov seveda podajala sama in tudi prenašala kontakte do vodstva SRIPT, da so se na podlagi teh lahko v projekte vključevali," je dodala.

Premier Marjan Šarec naj bi odločitev o nadaljnji usodi Pivčeve sprejel konec tedna. Foto: STA

Ministrica je, kot je navedla že pred dnevi, po odštetju in plačilu vseh prispevkov in po plačilu akontacije dohodnine za delo prejela manj kot 20 tisoč evrov. Pivčeva, ki je trenutno na bolniškem dopustu in je odpovedala vse za ta teden določene obveznosti, je v ponedeljek sporočila, da želi svoje delo pri projektu SRIPT pojasniti predsedniku vlade Marjanu Šarcu. Če bo ta presodil, da ji še zaupa, je pripravljena delo ministrice opravljati naprej, v nasprotnem primeru pa mu je pripravljena ponuditi nepreklicen odstop.

Pivčeva bo na januarskem kongresu DeSUS izzvala Erjavca

Šarec je delo Pivčeve na kmetijskem resorju ocenil kot dobro, revizije projekta SRIPT pa še ni prebral, zato odločitve o nadaljnji usodi ministrice še ne more sprejeti. Zaplet bo očitno močno zaznamoval tudi boj za predsedniško mesto DeSUS. Pivčeva bo namreč na januarskem kongresu izzvala trenutnega prvaka stranke Karla Erjavca. Ta je v povezavi z omenjenimi očitki ne podpira. V ponedeljek je dejal, da odločitev o njeni usodi prepušča Šarcu. "Vemo, da ima zelo visoke standarde," je navrgel.

Gospodarsko ministrstvo je pretekli teden izdalo končno poročilo o preverjanju izvajanja druge faze projekta SRIPT, ki ga sicer izvaja Turistično gostinska zbornica Slovenije. Ugotovilo je več nepravilnosti v okviru pogodbenih obveznosti, ki jih ima zbornica do ministrstva, ni pa obravnavalo razmerij med zbornico in posameznimi izvajalci, med katerimi je bila tudi Pivčeva.