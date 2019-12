Marjan Šarec precej odstopa od povprečja #video

Predstavniki elit, ki vladajo svetu, so 55 let stari poročeni moški. Slovenski predsednik vlade Marjan Šarec je od svojih kolegov precej mlajši, prav tako nima klasične ekonomske ali pravne izobrazbe, ki je značilna za elito.

Akademiki in več vodilnih inštitucij so v študiji z naslovom "Kdo vlada svetu? Portret globalnega vladajočega razreda" analizirali 38.085 voditeljev iz 145 držav. Zbrali so biografske podatke svetovnih voditeljev, nato pa na osnovi teh izračunali, kdo so predstavniki elite, ki nam vlada, piše medij Business Insider.

V primerjalno analizo so zaobjeli najpomembnejše voditelje držav, ministre, voditelje političnih strank, člane parlamentov, pa tudi neizvoljene voditelje, kot so monarhi, verske in vojaške voditelje, vodje večjih in pomembnejših podjetij ter vodje nevladnih organizacij.

Vladajo nam poročeni 55-letniki

Kdo je torej elita, ki nam vlada? So večinoma moški (81 odstotkov), poročeni (91 odstotkov) in imajo 55 let. Govorijo dva jezika, tretjina od njih pa jih govori angleško. Najpogosteje imajo univerzitetno izobrazbo iz ekonomije, poslovnih ved, menedžmenta ali prava. Večina se jih je izobraževala na zahodu, pred zasedbo trenutnega položaja pa so imeli dobre službe ali pa so že prej delovali v politiki. Povprečno zaslužijo trinajstkrat več kot je povprečna plača v njihovi državi.

Premier Marjan Šarec s svojo izobrazbo in starostjo precej odstopa od svetovnega povprečja. Foto: STA

Voditelji držav so še nekoliko starejši

V nekoliko ožji skupini, kjer so zbrani le voditelji držav, pa so raziskovalci ugotovili, da so ti v povprečju nekoliko starejši (61 let), večinoma moški (92 odstotkov) in znajo angleško (59 odstotkov). Svojo izobrazbo so večinoma pridobili v tujini, večina (35 odstotkov) s področja ekonomije, poslovnih ved, menedžmenta.

Šarec mlajši in z drugačno izobrazbo

Slovenski predsednik vlade Marjan Šarec ravno danes praznuje 42. rojstni dan in je precej mlajši od svojih kolegov po svetu. Govori angleško in nemško, svojo izobrazbo pa je pridobil doma, na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Pred nastopom funkcije predsednika vlade je bil župan Kamnika, pa tudi komik, ki je nastopal na različnih prireditvah po Sloveniji.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po izobrazbi filozof, star 41 let. Tudi Macron ni tipičen predstavnik svetovne elite, ki vlada svetu. Foto: Reuters

Šarec ima sicer v Evropi vsaj še dva kolega, ki vsaj po izobrazbi odstopata od povprečja - ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je prav tako igralec, in francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je filozof.

Pahor je povprečen predstavnik elite

Nekoliko bolj se povprečnemu pripadniku elite približa predsednik države Borut Pahor. Ima 56 let, aktivno govori angleški in italijanski jezik, pasivno francoskega. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani politolog, smer mednarodne dejavnosti. Pred nastopom funkcije je imel že številne politične funkcije, bil je poslanec, predsednik SD in predsednik vlade.

Predsednik države Borut Pahor je že pred nastopom funkcije predsednika opravljal več državnih služb. Foto: STA

Voditelji po svetu so torej večinoma poročeni moški v zrelih letih. Nekoliko bolj uravnotežena razmerja med spoloma, pa tudi na drugih področjih, najdemo v Evropi, najmanj pa na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki.

V bogatih državah so razlike manjše, v revnih astronomske

Precejšnje razlike med regijami pa so pri zaslužkih. V bogatejših državah predstavniki elite zaslužijo trikrat toliko, kot je povprečje v njihovih državah, v revnejših državah pa kar sedemnajstkrat toliko. Največje so razlike v Afriki, kjer predstavniki elite zaslužijo kar 35-krat več od povprečja v državi.

Šarec na mesec zasluži tri povprečne slovenske plače

Povprečna bruto plača je septembra letos v Sloveniji znašala 1.712 evrov (1.105 evrov neto). Predsednik Pahor mesečno prejema 5.974 evrov bruto plače, predsednik vlade Šarec pa 5.653 evrov bruto. To pomeni, da oba prejema nekaj več kot trikratnih povprečne slovensko bruto plače.

Da je bogastvo po svetu neenakomerno razporejeno, kaže tudi poročilo švicarske banke Credit Suisse. Polovica svetovnega gospodarstva si namreč lasti manj kot en odstotek vsega svetovnega bogastva. Zgornjih deset odstotkov ima v lasti 82 odstotkov svetovnega bogastva, najbogatejši odstotek pa obvladuje 45 odstotkov svetovnega bogastva.