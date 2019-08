Državnim funkcionarjem bi plače zvišali tudi za 20 odstotkov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Na dolgi rok se nam bo zgodila negativna selekcija. Treba je vedeti, da vsi funkcionarji, ki jih je pri nas prek tisoč, niso politiki. Ostali so strokovnjaki, potrebujemo pa tudi profesionalce, ki imajo izkušnje iz gospodarstva. Če imamo plačni sistem, kjer posameznik zasluži več kot tisti, ki ga vodi, to zagotovo ni normalno," poudarja predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel.

Predlagani dvig plač funkcionarjev razdvaja tako stroko kot javnost. Predsednik republike Borut Pahor mesečno prejema 5.974 evrov bruto, predsednik vlade Marjan Šarec 5.653 evrov bruto, minister za finance Andrej Bertoncelj pa 5.795 evrov bruto.

Morebitnemu dvigu plač funkcionarjev še posebej nasprotujejo upokojenci in prejemniki minimalne plače. Menijo, da je nedopustno, da bi tisti, ki imajo že tako dovolj denarja, dobili še več, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Pahor izjavil, da s tremi tisočaki na mesec težko preživi

V javnosti namreč še vedno odzvanja Pahorjeva izjava iz leta 2010, ko je povedal, da s tremi tisočaki na mesec težko preživi: "S svojo plačo ne morem preživeti." Z novimi spremembami se mu obeta, da bo njegovo preživetje znosnejše.

Medtem ko so ljudje na ulici ogorčeni, minister za javno upravo Rudi Medved poudarja, da je korektiv potreben. Zaradi takšnih anomalij kot na primer, da je višji častnik pilot na ministrstvu za obrambo dobil 14.318 bruto, minister za obrambo Karl Erjavec pa trikrat manj, so poročali na Planetu.

Najbolj sicer bode v oči plača predsednika vlade. "Ko primerjamo plače funkcionarjev v tej državi, na primer plačo predsednika vlade s plačami vodilnih v javnih podjetjih, slednje za nekajkrat presegajo plačo predsednika vlade, ki vodi največje podjetje, to je državo," pravi Medved.

Materam samohranilkam bi jeseni odvzeli sto evrov

To drži. Vodilni v Slovenskem državnem holdingu (SDH) imajo trikrat višje plače kot predsednik vlade, čeprav je ustanovitelj holdinga vlada. Usklajevanja med sindikati in ministrstvom za javno upravo že potekajo. Ministri ne bi smeli imeti enake plače, meni predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk.

Največjo odgovornost nosi minister za finance, ki odloča, kdo bo jeseni od proračunske pogače dobil največ. Sprejema torej strateške odločitve, med njimi tudi take, ki zarežejo med socialno najšibkejše: "Septembra se pripravlja ukrep, ki želi matere samohranilke s tem, ko jim odvzame dodatek za delovno aktivnost, prikrajšati za sto evrov." Spet se torej varčuje pri tistih, ki imajo najmanj, daje pa prednost tistim, ki imajo že zdaj dovolj in bodo z novo spremembo imeli še več, so še poročali na Planetu.