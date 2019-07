Politiki na počitnicah: Bratuškova teče in peče palačinke, Pahorja prevevala melanholija #foto #video

Počitnice so v polnem teku, slovenski politiki pa pri tem niso nobena izjema. Predsednik parlamenta Dejan Židan se je skupaj z ženo in njuno astro odpravil na izlet po Evropi. Prvak SDS Janez Janša dan za dnem osvaja gorske vrhove, predsednika države Boruta Pahorja pa je v Istri ob slabem vremenu prevevala melanholija. Recept za kakovostno preživljanje prostega časa v deževnem vremenu pa očitno pozna infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, ki je v nedeljo doma pekla palačinke.

Bratuškova v soboto tekla, v nedeljo pa pekla palačinke

Ministrica za infrastrukturo in predsednica stranke SAB Alenka Bratušek je prejšnji konec tedna preživela v domačem Kranju. V soboto, ko je bilo zunaj lepo vreme, se je ministrica odločila, da se razgiba s tekom. "Zelena, modra, rdeča," je uspešen trening na družbenem omrežju Instagram komentirala Bratuškova.

V nedeljo, ko se je vreme poslabšalo, pa je ministrica na prej omenjenem omrežju delila fotografijo iz domače kuhinje. Kot je razvidno s fotografije, se ji je zahotelo slastnih palačink. "Njami," je pod objavo, ki je nastala za štedilnikom, zapisala Bratuškova. Eden od komentatorjev ji je svetoval, naj sladico pripravi z znanim čokoladnim namazom, ki sicer vsebuje veliko sladkorja. Upamo, da ministrica tega ni upoštevala in da sobotni trening vendarle ni bil zaman.

Židan vzel astro in ženo ter odpotoval na sever

Predsednik državnega zbora in prvak SD Dejan Židan medtem uživa severno od naših krajev. Kot je sporočil prek Twitterja, sta se z ženo Tatjano Židan z njuno astro odpravila na daljši izlet po Evropi. V desetih dneh bosta zakonca Židan med drugim obiskala Avstrijo, Češko, Poljsko in Nemčijo. "Če uspe kakšna dobra slika, jo objavim," je svojim sledilcem obljubil Židan.

Pa sva odrinila z najino astro po Evropi. V desetih dneh Avstrija, Češka, Poljska, Nemčija...



Če uspe kakšna dobra slika, jo objavim.



Medtem ko upamo, da bo svojo obljubo tudi izpolnil, smo na Twitterju zasledili, da si je predsednik državnega zbora v družbi družine ogledal film Levji kralj, ki ga trenutno predvajajo v slovenskih kinematografih. "Družinski ogled in vsi zadovoljni. Dali smo mu oceno osem. Zato ga priporočam," je bil po ogledu Disneyjeve klasike z najsodobnejšo filmsko animacijo navdušen Židan.

Po 25. letih ponovno Levji kralj.



Družinski ogled in vsi zadovoljni. Dali smo mu oceno 8.



Janša z ženo, otroki, prijatelji in podporniki uživa v gorah

In kje proste dni preživlja prvak SDS Janez Janša? Najlažje ga najdete v gorah in hribih. Nobena skrivnost ni, da sta predsednik SDS in njegova žena Urška Bačovnik Janša velika ljubitelja gorskih vršacev ter zagrizena hribolazca. Spodnje fotografije so nastale na vzponu na Rombon, kamor sta se v družbi podpornikov in prijateljev prek Kote 1313 (Veliki Rob) podala iz smeri Trdnjave Kluže. Po osvojitvi vrha sta prek Čukle in planine Goričice sestop zaključila v Bovcu.

Naj omenimo, da je Janša preteklo soboto v okviru nedavnega poletnega tabora SDS skupaj s člani in članicami SDS ter simpatizerji stranke osvojil tudi vrh Triglava. "Konec ture na Triglav. Prehodili 41 kilometrov in premagali 2.200 metrov višinske razlike v eno smer. Vsi zdravi in veseli," je pod fotografijami zapisal Janša.

Predsednik SDS na Instagramu pogosto deli tudi fotografije ter posnetke svojih sinov Črtomirja in Jakoba. Spodnja fotografija je nastala, ko se je družina odpravila proti 2.753 metrov visokemu vršacu Montažu. Omenjeni vrh za Triglavom velja za drugi najvišji vrh v celotnih Julijskih Alpah.

Pahorja prevevali spokojnost in melanholija

Medtem ko Janša pridno in veselo pohajkuje po gorah, pa predsednik republike Borut Pahor uživa v Istri. Uživa?! No, kot je zapisal na Instagramu, se na kolesu pač ni mogoče izogniti vsem bolečinam. "Kolesarjenje po Istri ponuja veliko brezplačnega garanja in zasluženih nagrad, bolečih krčev in čudovitih razglednic," je zapisal Pahor, ki je sicer velik ljubitelj športa in gibanja.

Le dan prej, ko se je nekoliko ohladilo in je padal dež, pa so se v predsednikovi glavi porajali povsem drugačni občutki ter misli. "V moji duši je spokojnost. Preveva me neka melanholija," je pod spodnjo fotografijo zapisal Pahor. Eden od uporabnikov je njegovo objavo komentiral z besedami, da nas včasih premaga žalost, ko posije sonce, pa se stvari spet uredijo. In res, ko je sonce naslednji dan spet posijalo, je predsednik že pridno in zagrizeno nabiral kilometre na kolesu. O melanholiji pa ne duha ne sluha.