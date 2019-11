Izvršni odbor DeSUS potrdil tudi kandidaturi Pivčeve in Stražišarja

Da se bosta na januarskem kongresu DeSUS potegovala za vodenje stranke, sta poleg aktualnega predsednika Karla Erjavca napovedala tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in pravnik Borut Stražišar. Kadrovska komisija DeSUS je ugotovila, da oba sicer izpolnjujeta formalne pogoje, a hkrati opozorila, da ima do obeh kandidatur vsebinske zadržke. Zato je predlagala, da se oba kandidata predstavita na naslednji seji izvršnega odbora.

Izvršni odbor potrdil vse tri kandidate za predsednika stranke

Tako so se danes članom izvršnega odbora predstavili vsi trije kandidati. Odbor je kandidatne liste tudi potrdil, končno odločitev pa bo sprejel svet stranke. Pivčeva je po predstavitvi povedala, da je ta potekala korektno in nepristransko, kandidati pa so vsak zase predstavili svoje poglede in programske osnove. Z današnjo sejo so po njenih besedah v stranki presegli konfliktne situacije. Ministrica sicer obžaluje, da je do njih sploh prišlo, saj to ni dobro za podobo stranke v javnosti.

Za vodenje DeSUS se vnovič poteguje tudi dolgoletni šef stranke Karl Erjavec. Foto: STA

Vsebinski zadržki kadrovske komisije glede Pivčeve so se sicer nanašali na očitke o nepravilnostih pri njenem delu pri projektu SRIPT in nekaterih drugih projektih, kar je morala Pivčeva pojasnjevati tudi na ponedeljkovi skupni seji odborov državnega zbora za kmetijstvo in za gospodarstvo. Glede Stražišarja pa ima komisija zadržek, ker se je v DeSUS včlanil šele v postopku evidentiranja za mesto predsednika stranke in je zato znotraj članstva malo poznan.