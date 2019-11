Pivčeva: Ni razlogov, da ne bi potrdili moje kandidature

Kmetijska ministrica in kandidatka za predsednico DeSUS Aleksandra Pivec meni, da organi stranke DeSUS nimajo nobenega razloga, da ne bi potrdili njene kandidature za predsednico stranke. Kadrovska komisija DeSUS je namreč izrazila vsebinske pomisleke o njeni kandidaturi in izvršnemu odboru stranke predlagala, naj se mu Pivčeva v sredo predstavi.

Aleksandra Pivec je danes ob robu skupne seje odbora za gospodarstvo in odbora za kmetijstvo povedala, da je bila nad takšno odločitvijo kadrovske komisije presenečena. Kljub temu nima nobenih zadržkov, da svoj odgovor na pomisleke v sredo predstavi izvršnemu odboru stranke.

Pivčeva težko komentira, ali v ozadju odločitve komisije stoji Erjavec

Kadrovska komisija DeSUS ima namreč zadržke zoper njeno kandidaturo zaradi očitkov o nepravilnostih pri delu Pivčeve pri projektu SRIPT in pri nekaterih drugih projektih. Prav o tem je danes tudi tekla beseda na skupni seji omenjenih odborov državnega zbora, ki se je je udeležila tudi Pivčeva. Na vprašanje, ali za takšno odločitvijo kadrovske komisije DeSUS po njenem mnenju stoji predsednik stranke Karl Erjavec, je Pivčeva odgovorila, da to težko komentira.

Na vprašanje, ali za takšno odločitvijo kadrovske komisije DeSUS po njenem mnenju stoji predsednik stranke Karl Erjavec, je Pivčeva odgovorila, da to težko komentira. Foto: STA

Razmere v stranki po njenem mnenju niso takšne, kot bi si vsi skupaj želeli. DeSUS po njenem prepričanju "potrebuje nekaj svežine in drugačen pristop k vodenju". Kot je dejala, sama ponuja "odprt in vključujoč način delovanja", predvsem pa si želi, da bi se več ukvarjali s populacijo starejših, predvsem slabo demografsko strukturo prebivalstva, in da bi se več naredilo za medgeneracijsko sodelovanje.

DeSUS: Kadrovska komisija ni blokirala kandidatur Pivčeve in Stražišarja

Skrbi jo tudi, da iz stranke odhajajo ljudje, na primer nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl, "ki so zanjo naredili veliko". Zanje si želi, da bi se v stranko vrnili. Napoveduje tudi, da se bo odpovedala plačilu, ki naj bi ga za vodenje stranke prejemal Erjavec. S preštevanjem delegatov pred kongresom se Pivčeva ne ukvarja: "Kandidaturo sem ponudila po demokratični poti. Delegate želim prepričati s svojim programom in svojimi pogledi na prihodnje vodenje stranke."

V DeSUS so sicer danes zanikali navedbe, da je kadrovska komisija stranke blokirala kandidaturi Pivčeve in Boruta Stražišarja za predsednika stranke. Kot so sporočili, je kadrovska komisija ugotovila, da oba izpolnjujeta formalne pogoje in sta zato tudi uvrščena na listo za predsednika stranke, je pa hkrati menila, da je prav, da se jima zaradi nekaterih vsebinskih zadržkov omogoči podrobnejša predstavitev na seji izvršnega odbora. Omenjena seja izvršnega odbora bo v sredo, ko se bo sestal tudi svet stranke. Ta mora potrditi kandidatno listo za strankin volilni kongres.