Kot je za STA pojasnila kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ni bila njena prvotna namera, da se na kongresu DeSUS pojavi kot kandidatka za predsednico stranke, a se je po tehtnem premisleku vseeno odločila za ta korak. "Soglasje h kandidaturi sem podala iz spoštovanja do velikega zaupanja in podpore, ki so mi jo v zadnjih tednih in dneh izkazali posamezni člani in članice, pa tudi teritorialne organizacije naše stranke," je dejala Pivčeva.

Pivčeva: članom stranke želim ponuditi možnost demokratične izbire vodstva

Po njenih besedah številni člani, ki v stranko verjamejo in ji zaupajo, menijo, da DeSUS potrebuje svežo energijo, odprte odnose, skupinsko delo in soodločanje ter aktivno udeležbo pri obravnavi tem, ki so pomemben del strankinega volilnega programa. Zagotovila je, da svoje kandidature ne razume kot tekme z drugimi kandidati, vendar želi članom stranke in volivcem ponuditi možnost demokratične izbire vodstva.

"Sem ženska, razmeroma mlada političarka, zato menim, da s svojim načinom razmišljanja in dela lahko ponudim novo pot sokreiranja in odločanja, drugačen pogled na delo v stranki in drugačen pristop k vodenju," je poudarila Pivčeva. Foto: STA

"Sem ženska, razmeroma mlada političarka, zato menim, da s svojim načinom razmišljanja in dela lahko ponudim novo pot sokreiranja in odločanja, drugačen pogled na delo v stranki in drugačen pristop k vodenju," je dejala Pivčeva. Dodala je, da si želi, da so ob njej aktivni ljudje, člani stranke, ki želijo sodelovati s strokovnimi in političnimi vsebinami ter s tem aktivno prispevati k oblikovanju politik, usmerjenih v dobro starejše populacije.

Predvsem pa si želi, da DeSUS postane tudi stranka, ki gradi iskren most med generacijami: "Jasno namreč je, da moramo kot družba na dolgi rok izgraditi boljše medgeneracijske odnose ter s tem prispevati k boljšemu življenju upokojencev, hkrati pa ustvariti razumevanje potreb starejše generacije med mladimi ter s tem med njimi ustvariti most sodelovanja, solidarnosti in razumevanja."

Za kandidaturo na evropskih volitvah se Pivčeva ni odločila

Poudarila je tudi, da si s spoštovanjem do vseh evidentiranih kandidatov želi predvsem soočenja dobrih programov, "iskrene vere v članstvo in zavedanja, da zgolj s skupnimi močmi lahko ostanemo in postanemo zaupanja vredna stranka, v katero bodo verjele vse generacije".

Karl Erjavec DeSUS vodi od leta 2005. Na januarskem volilnem kongresu se bo potegoval za svoj peti mandat na čelu stranke upokojencev. Foto: STA

Pivčevo, sicer ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se je spomladi omenjalo tudi kot možno kandidatko za volitve v Evropski parlament, vendar se za ta korak ni odločila. V zadnjem času pa so se pojavila namigovanja, da utegne izzvati Erjavca za predsedniški stolček v DeSUS.

Predčasni volilni, programski in statutarni kongres stranke bo 17. januarja, rok za evidentiranje kandidatov za funkcije se izteče v petek. V krogih blizu DeSUS se sicer pojavljajo še druga možna imena, ki bi se poleg Erjavca in Pivčeve utegnila potegovati za predsedniško funkcijo.

Erjavec bo kandidiral za peti mandat na čelu stranke

Stranko, ki se v zadnjih letih sooča z upadom javnomnenjske podpore, že od leta 2005 vodi Erjavec, januarja pa bo poskušal prevzeti svoj peti mandat. Kljub kritikam, ki jih je bil deležen, mu je do zdaj sicer vedno uspelo ubraniti položaj. Na kongresu leta 2017 ni imel protikandidata, leta 2013 pa sta se z njim pomerila takratni generalni sekretar stranke Ljubo Jasnič in takratna predsednica ljubljanskega odbora DeSUS Meta Vesel Valentinčič.