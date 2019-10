Pivčeva po aferi s čevapčiči za notranji nadzor uprave za varno hrano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec se je zaradi poznega obveščanja javnosti o ugotovljenem nedovoljenem aditivu v mesnih pripravkih odločila za uvedbo notranjega nadzora v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Zgodbo želim natančno proučiti, je ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec povedala za Televizijo Slovenija in Pop TV. "V tej kronologiji manjka niz odgovorov, ki jih želim natančno pregledati. Če bo potrebno, tudi poiskati tistega, ki je odgovoren za to," je ministrica povedala ob robu okrogle mize ob današnjem svetovnem dnevu hrane.

Ministrica za uvedbo notranjega nadzora

Po besedah Pivčeve je nesprejemljivo, da je za junijske ugotovitve inšpektorjev uprave za varno hrano izvedela v začetku oktobra iz medijev. Čeprav so v upravi zatrdili, da potrošnikov o tem niso obveščali, ker izdelka verjetno ni bilo več v obtoku, se je ministrica odločila za nadzor nad tem primerom.

"Inšpekcija še vedno obvešča po svojih ustaljenih kanalih samostojno. Kadar inšpekcijske službe presodijo, da moramo obvestiti splošno javnost in medije, mora to sporočilo priti v službo za odnose z javnostmi. V trenutku, ko bi mi dobili to informacijo, bi o tem obvestili javnost," je še zatrdila ministrica.