So dodatki v čevapčičih ogrožali zdravje potrošnikov?

Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je pri nadzoru kakovosti mesa junija letos odkrila, da so nekateri mesarji v trgovskih središčih Mercator, Tuš in Spar masi za čevapčiče dodajali nedovoljeni sulfit. Na očitke o neobveščanju javnosti in potrošnikov, se bosta na novinarski konferenci odzvala generalni direktor Uprave za Varno hrano Janez Posedi in direktorica inšpekcije Andreja Bizjak. Novinarsko konferenco bomo na Siol.net spremljali v živo.

Kot smo že poročali, je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) prvi primer nedovoljene uporabe sulfita (E220-E228) zasledila 6. junija v enem izmed supermarketov, kjer so inšpektorji odvzeli dva vzorca. Kot so pred dnevi pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, so rezultate analize dobili 13. junija. Ker pa živila takrat ni bilo več v prodaji, obveščanje javnosti ni bilo izvedeno. V trgovini so, kot so še navedli, takoj prenehali dodajati nedovoljeni aditiv.

Pri nadzoru prisotnost sulfita zaznali le na enem vzorcu

Žveplov dioksid podaljša obstojnost živila, prepreči oksidacijo in staremu mesu povrne rdečo barvo. Sulfitov pa v masi za čevapčiče in pleskavice ni dovoljeno uporabljati, saj lahko ljudem, ki so nagnjeni k alergijam, povzročajo zdravstvene težave.

Ker pa je bilo na podlagi prvih analiz mogoče sklepati, da gre za sum nepoštene prakse, je inšpekcija tri mesece pozneje, 9. septembra, začela poseben poostreni nadzor. Ugotovila je uporabo sulfita tudi v mesnici druge trgovske verige. Istega dne je izvedla dodaten nadzor in vzorčenje dveh mesnih pripravkov v poslovalnici iste trgovske verige v drugem kraju in tudi tu ugotovila prisotnost sulfita. Količina žveplovega dioksida naj bi bila po navedbah poročila tolikšna, da so bili odvzeti vzorci ocenjeni kot nevarna živila.

V obdobju od 13. do 20. septembra je UVHVVR nato izvedel poseben uradni nadzor nad uporabo aditivov, v katerem je bilo pregledanih osem trgovskih verig, 22 mesnic in 17 gostinskih obratov. Odvzetih je bilo 34 vzorcev različnih mesnih pripravkov, prisotnost sulfita so ugotovili le pri enem vzorcu.

Ministrstvo za kmetijstvo je potrdilo, da je bila z vzorčenjem dokazana prisotnost nedovoljenega aditiva sulfita v trgovinah:



- Poslovalnica Supermarket Tuš Grosuplje, Gasilska ul. 1,

- Mesnica Mercator, HM Kranj, Primskovo,

- Hipermarket Mercator Celje, Opekarniška 9, Celje,

- Tuš Supermarket Lesce.



V Sparu v ljubljanskem Cityparku pa je zaposleni inšpektorju sam priznal, da je uporabljal sulfit, zato vzorčenje ni bilo izvedeno.

Javnost izvedela šele mesece pozneje

Čeprav je sicer inšpekcija pri nadzoru ugotovila, da je šlo pri uporabi nedovoljenega aditiva za primer nepoštene prakse in da ni šlo za sistemsko načrtno dodajanje, temveč je bila uporaba tega praksa posameznikov, so javnost o tem obvestili šele prejšnji teden - štiri mesece po prvih izsledkih analize.

Navedbe, da bi ministrstvo za kmetijstvo prepovedalo javno objavo podatkov, so na ministrstvu zanikali. Kot so zapisali, je bilo poročilo po koncu posebnega nadzora do konca urejeno z vsemi dopolnitvami 8. oktobra, javnosti s spremnim sporočilom pa posredovano takoj naslednji dan v sredo 9.10.