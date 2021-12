Test kuhanih pršutov: dodajanje vode za težo, bakterije in slaba praksa v delikatesah

Preizkuševalci so opozorili tudi na netipično prakso pri izdelkih iz delikates. Izdelki iz treh delikates so bili narezani iz polovičk stegna. Ozaveščen potrošnik pa pričakuje enakomerne, tanke rezine iz celega kuhanega pršuta.

Preizkuševalci so opozorili tudi na netipično prakso pri izdelkih iz delikates. Izdelki iz treh delikates so bili narezani iz polovičk stegna. Ozaveščen potrošnik pa pričakuje enakomerne, tanke rezine iz celega kuhanega pršuta.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije so na primerjalni potrošniški test vključili devet predpakiranih kuhanih pršutov v rezinah različnih blagovnih in trgovskih znamk in šest kuhanih pršutov, ki so jih narezali v delikatesah trgovin E. Leclerc, Mercator, Spar in Tuš. V skupaj 15 izdelkih so preverili sestavo, označbo, hranilno vrednost in morebitno vsebnost neželenih mikroorganizmov ter ocenili senzorične lastnosti.

Prednosti in slabosti

"Delikatesa nudi prednost sveže narezanih rezin, ki so resda prejele višje ocene za senzoriko, a imajo zelo kratek rok uporabe, predpakirani narezki imajo zaradi uporabe kontrolirane atmosfere pri pakiranju precej daljši rok uporabe (do enega meseca), na testu pa se je tudi izkazalo, da so bile sestavine pri tistih z oceno dobro višje ocenjene od delikatesnih, ki so prejeli enako oceno," so ugotovili na testu.

Za predpakirane izdelke na testu boste odšteli od 8 pa kar do 25 evrov za kilogram, medtem ko so delikatesni v povprečju za 2 evra cenejši: za kilogram boste odšteli od 9 do 19 evrov. Čeprav se na primerjalnih potrošniških testih pogosto izkaže, da cena ne odraža kakovosti, so med tistimi z oceno dobro tokrat ravno dražji izdelki.

Dodajanje vode za večjo težo in volumen

Glede na seznam sestavin kuhan pršut poleg svinjskega mesa običajno vsebuje še vodo, sol in dekstrozo ali sladkor ter aditive.

"Vodo proizvajalci dodajajo za povečanje teže in volumna izdelka. Pri oceni sestavin so se zato najslabše odrezali izdelki, ki vsebujejo največ dodane vode. Slabo oceno so prejeli tudi izdelki, ki so vsebovali največ aditivov (modificiran škrob, arome), stabilizatorje (difosfati in trifosfati), gostila (karagenan, predelana morska alga eucheuma in ksantan gumi), antioksidant (natrijev eritorbat), ojačevalec arome (mononatrijev glutamat) in konzervans (natrijev nitrit)," je povzela rezultate Nika Kremić.

Med petnajstimi izdelki na testu je en vseboval tudi zdravju škodljivo bakterijo Listeria monocytogenes, predpakiran kuhan pršut Z'dežele, zato je prejel oceno nezadovoljivo. "O ugotovitvah smo obvestili Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin," so dodali na ZPS.

Le redki pa se lahko pohvalijo z visoko oceno za senzorične lastnosti. Senzorične preizkuševalce so najbolj zmotile vlažna ali celo mokra površina, veliko vidnega želirnega veziva, luknjice, suha ali drobljiva tekstura. Po vonju in okusu so bili ti izdelki bolj slani, grenki ali kisli, lahko tudi postani ali s priokusom.

Ob tem na Zvezi potrošnikov Slovenije o uživanju kuhanega pršuta svetujejo to: