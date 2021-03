Kateri čips je bolj zdrav, krompirjev ali zelenjavni?

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je objavila zanimivo analizo, v kateri so primerjali hranilne vrednosti zelenjavnega in krompirjevega čipsa, da bi ugotovili, kateri je bolj zdrav oziroma katerega si je bolj priporočljivo privoščiti.

Slani prigrizki so običajno energijsko bogata živila, ki vsebujejo veliko maščobe, nasičenih maščobnih kislin, soli in tudi sladkorja, hkrati pa so hranilno revna. Zato so brez dvoma skupina živil, ki naj bi jih uživali le občasno oziroma naj bi se jih izogibali, so navedli pri ZPS.

Na prvi pogled je zelenjavni čips očiten zmagovalec

"Hiter pogled na seznam sestavin bi marsikoga prepričal, da je zelenjavni čips boljša izbira, saj vsebuje več zelenjave. Toda popolno sliko o izdelku dobimo šele, ko pogledamo tudi hranilno tabelo na embalaži izdelka," so poudarili pri ZPS.

Foto: Getty Images

Primerjava hranilnih tabel krompirjevega čipsa, pečenega v pečici, in zelenjavnega čipsa:

Hranilna vrednost na 100 g Krompirjev čips ("oven baked") Zelenjavni čips Energijska vrednost (kJ) 1.863 1.899 Maščobe (g) 14 27 od tega nasičene maščobe (g) 1,7 2,8 Ogljikovi hidrati (g) 71 42 od tega sladkorji (g) 8 36 Prehranske vlaknine (g) 4 14 Beljakovine (g) 5 4,7 Sol (g) 1,4 1,11

Vir: ZPS

"V zelenjavnem čipsu je v nasprotju s krompirjevim čipsom, v katerem je največ krompirja, več različnih vrst zelenjave (rdeča pesa, pastinak, korenček, sladek krompir), pa vendar sta izdelka glede na energijsko vrednost primerljiva - v obeh primerih gre za energijsko gosta živila," so pojasnili pri ZPS.

Zelenjavni čips vsebuje več maščobe in sladkorja

Podrobnejši pregled podatkov pokaže, da krompirjev čips iz pečice vsebuje 14 gramov maščobe, zelenjavni čips pa skoraj dvakrat več, in sicer 27 gramov v 100 gramih izdelka.

Zelenjavni čips vsebuje tudi veliko več sladkorja kot krompirjev čips, so opozorili na ZPS in dodali, da je edina prednost zelenjavnega čipsa pred krompirjevim visoka vsebnost prehranskih vlaknin, medtem ko je vsebnost soli primerljiva.

Foto: Getty Images

"Čeprav je osnova za pripravo zelenjavnega čipsa zelenjava, pa zaradi postopka priprave oziroma cvrtja tudi takšen čips vsebuje veliko maščobe in sladkorja ter ni nič bolj zdrava izbira kot krompirjev čips," so ob tem zapisali na ZPS in poudarili, da gre v obeh primerih za prigrizek, ki se ga velja izogibati oziroma ga uživati le občasno.

Na dan je priporočljivo zaužiti vsaj 250 gramov zelenjave (ne krompirja), so še navedli, a ta naj bo surova, kuhana ali dušena.