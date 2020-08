Test razkriva: za liter razkužila odšteli tudi 62,5 evra

Na ZPS potrošnikom svetujejo, da pred nakupom primerjajo cene, saj so za liter izbranih razkužil odšteli od 9,8 pa vse do 62,5 evra.

Na ZPS potrošnikom svetujejo, da pred nakupom primerjajo cene, saj so za liter izbranih razkužil odšteli od 9,8 pa vse do 62,5 evra. Foto: Getty Images

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarjajo, naj potrošniki pred nakupom preverijo, kakšno koncentracijo alkohola vsebujejo razkužila in ali je alkohol na prvem mestu na seznamu sestavin. Kot pojasnjujejo na ZPS, za zaščito proti novemu koronavirusu zadostuje izdelek s 60 volumskimi odstotki alkohola. Potrošnikom svetujejo, da pred nakupom primerjajo cene, saj so za liter izbranih razkužil odšteli od 9,8 pa vse do 62,5 evra.

Na ZPS so preverili koncentracijo alkohola v 15 razkužilih s polic slovenskih trgovin, bencinskih črpalk in lekarn. Vsi preizkušeni izdelki razen enega ob pravilni uporabi ustrezajo smernicam Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in uničujejo novi koronavirus, vendar pa vsi ne uničujejo nekaterih drugih, tudi precej pogostih virusov, za uničenje katerih je potrebna večja koncentracija alkohola, na primer 80 volumskih odstotkov alkohola, opozarjajo na ZPS.

Protibakterijskih mil potrošnikom ne priporočajo

Rezultati testiranja razkužil, ki so učinkovita proti novemu koronavirusu, so dostopni na tej povezavi. Na ZPS poudarjajo, da so alkoholna razkužila zelo učinkovita in da imajo med vsemi antiseptiki najhitrejše baktericidno delovanje. "Zelo hitro se sušijo in tako zagotavljajo hitro dezinfekcijo, optimalno učinkujejo na večino mikroorganizmov, nanos alkohola pa ne povzroči mikrobnega onesnaženja okolice," so sporočili z ZPS.

Vsi preizkušeni izdelki razen enega ob pravilni uporabi ustrezajo smernicam Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in uničujejo novi koronavirus, vendar pa vsi ne uničujejo nekaterih drugih, tudi precej pogostih virusov. Foto: Zveza potrošnikov Slovenije

Če je mogoče, naj razkužilo nadomestita tekoča voda in milo, medtem ko protibakterijskih mil na ZPS ne priporočajo. "Voda in milo zadostujeta za odstranjevanje umazanije, bakterij in virusov, zato tovrstni izdelki niso potrebni. Še več, njihova dolgotrajna uporaba povzroči razvoj odpornosti mikroorganizmov proti vsem antibakterijskim učinkovinam ali snovem, kar dolgoročno povečuje tveganje za okužbe. Nepotrebni so tudi vlažilni robčki, ki so sicer priročni, vendar imajo manjši učinek kot tekoča razkužila," so poudarili na ZPS.

Preverite, ali je alkohol na prvem mestu na seznamu sestavin

Pred nakupom razkužil potrošnikom svetujejo, naj preverijo seznam sestavin. "V zadnjih mesecih so se na policah trgovin pojavili številni izdelki, na katerih so trditve o razkuževanju, dezinfekciji in podobno, a pogled na seznam sestavin kaže, da alkohol ni na prvem mestu. Skladno s smernicami WHO preverite in poiščite izdelke z vsaj 60 volumskimi odstotki alkohola," pravi Urša Šmid Božičevič z ZPS.

Pred nakupom obvezno preverite, ali je alkohol na prvem mestu na seznamu sestavin, in poiščite podatek o koncentraciji alkohola. Foto: Getty Images

Pred nakupom tako obvezno preverite, ali je alkohol na prvem mestu na seznamu sestavin, in poiščite podatek o koncentraciji alkohola. Če je med sestavinami voda na prvem mestu, izdelek ni ustrezen. Na ZPS ob tem poudarjajo, naj potrošnikov ne zavedejo znaki, ki le namigujejo, da gre za razkužilo, ali umestitev izdelka na polici poleg razkužil. Navedbe, da izdelek dezinficira ali uniči viruse in bakterije, še ne pomenijo, da je izdelek primeren za zaščito pred novim koronavirusom.

Cene variirajo od 9,8 do 62,5 evra za liter razkužila

Ob tem opozarjajo tudi na velike razlike v ceni razkužil. Za liter izdelka na testu so odšteli od 9,8 pa vse do 62,5 evra. Glede na velike razlike v ceni je dobro, da potrošniki nakup načrtujejo vnaprej. Praviloma so izdelki v večji embalaži cenejši, kar naj jih ne odvrne od nakupa.

Potrošnikom med drugim svetujejo, naj preverijo tudi razkužila, ki so nameščena ob vstopu v trgovine, restavracije in javne ustanove. "Potrošniki sporočajo, da jih skrbi ustreznost razkužil, nameščenih ob vstopih v stavbe. Brizgalniki mnogokrat izbrizgajo minimalne količine, prepogosto so prazni," razlagajo na ZPS in pozivajo zdravstveni inšpektorat, da čim prej preveri ustreznost omenjenih razkužil.