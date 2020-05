Pomoč države za nakup avta? Ta organizacija ima jasne pomisleke.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bi bilo treba prodajo novih avtomobilov pomagati zagnati z državnimi subvencijami? Zveza potrošnikov Slovenije bi načeloma podprla pomoč za prodajo elektrificiranih vozil, na vlado pa so naslovili tudi pobudo v treh točkah.

Prodaja novih avtomobilov v Evropi se je v zadnjih mesecih skoraj ustavila, tudi po sprostitvi ukrepov proti širjenju epidemije pa le počasi dobiva nov zagon. Avtomobilski proizvajalci svarijo pred resnimi težavami in poudarjajo, da se je celotna industrija znašla pred novimi prelomnimi izzivi. V nekaterih državah so že omenjali možnost subvencioniranega nakupa novih vozil, kar je sicer povezano predvsem z izbiro elektrificiranih pogonov.

ZPS morebitni državni pomoči nenaklonjena

Na vprašanje morebitnega finančnega spodbujanja prodaje novih avtomobilov so se odzvali tudi pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Kot so zapisali v svoji na vlado naslovljeni pobudi, so potrošniške organizacije takim ukrepom tudi v tujini precej nenaklonjene.

"Državno subvencioniranje nakupa avtomobilov se je v preteklosti že izkazalo za dvorezni meč, zato se ga je treba lotevati z veliko stopnjo previdnosti. To še zlasti velja za države brez lastnih avtomobilskih znamk, kakršna je Slovenija, saj bi takšna subvencija posredno bogatila države, v katerih so sedeži avtomobilskih tovarn," so zapisali pri ZPS.

Za nakup električnih avtomobilov v Sloveniji že velja subvencija Eko sklada (6.000 evrov), kar pa ni del državnega proračuna.

Stroški klasičnega in električnega vozila se bodo izenačili

Glede na potencial slovenskega trga bi bilo težko pričakovati, da bi celo močno povečana prodaja avtomobilov bistveno vplivala na proizvodnjo v avtomobilskih tovarnah in pri njihovih dobaviteljih, dodajo pri ZPS. Opozoriti velja tudi na to, da takšne subvencije dosežejo le sorazmerno ozek krog potrošnikov, za večino katerih je zelo verjetno, da bodo avtomobil v prihodnjem letu ali dveh kupili tudi brez subvencije.

Pri ZPS tudi poudarjajo, da se bodo stroški nakupa klasičnega in električnega avtomobila v prihodnjih petih letih izenačili. To je po njihovem mnenju dobro vodilo za sprejemanje ustreznih strategij prilagajanja trga na nove razmere.