Vpliv tudi do Slovenije? Francoski minister dramatično o Renaultu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi Renault se je znašel sredi velike krize, ki je avtomobilsko industrijo zadela ob epidemiji z novim koronavirusom. Francoskemu proizvajalcu so letos do konca aprila prihodki padli za 19 odstotkov, prodaja novih avtomobilov v tem obdobju pa za 36 odstotkov. Ta padec pa se zagotovo še ni ustavil.

Tovarna v Flinsu, ki je proizvodnjo clia predala Sloveniji

Kot smo že pisali, je Renault nemudoma napovedal varčevalne ukrepe. Ti bi lahko znašali dve milijardi evrov. Omenjali so tudi možnost zapiranja tovarn. Tako tiste majhne v Dieppu, kakor tudi tiste, mnogo pomembnejše, v Flinsu. Tam so nedavno še izdelovali renault clio, nato pa njegovo proizvodnjo preselili v novomeški Revoz.

Za francoske medije je o težavah Renaulta spregovoril gospodarski minister Bruno Le Maire. Francoska država je solastnica Renaulta in socialna stabilnost podjetja je bila vselej zelo pomembna in pereča tema. Le Maire je izpostavil, da mora Renault obdržati kar največ delovnih mest v Franciji in da ne bi smel zapirati tovarn.

Prevzem prodaje nove generacije renault clia je praktično rešila delovanje tovarne v Revozu. Foto: Gregor Pavšič

Bruno Le Maire, francoski minister za finance in gospodarstvo. Foto: Reuters "Renault se bori za preživetje …"

»Da, Renault lahko izgine,« je celo izjavil francoski minister. »Renault se bori za preživetje. Za zdaj še nisem podpisal posojila,« je dodal in pri tem mislil na pet milijard evrov vreden sveženj pomoči francoske države Renaultu, za katerega je zeleno luč dala tudi že Evropska unija.

Le Maire je izpostavil tri pogoje, da bo Renault dobil tako visoko državno pomoč. Dobil jo bo v primeru programa električnih vozil, pravičnega sodelovanja s podizvajalci in ob obljubi, da bo razvoj naprednih tehnologij obdržal v Franciji.

Renault sicer še ni predstavil podrobnosti varčevalnega načrta v višini dveh milijard evrov. Del ukrepov bo tudi odprava določenih modelov. To bi lahko bili enoprostorca espace in scenic, prav tako pa tudi megane in talisman.