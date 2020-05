Razmislek Evrope, da bi te avte oprostila DDV?

Epidemija koronavirusa je še poudarila potrebne spremembe v globalni industriji. Ob sicer pričakovanem strmem padcu prodaje novih avtomobilov – v prvih štirih mesecih v Evropski uniji za 38 odstotkov, od tega aprila za 78 odstotkov – izstopa le rast prodaje elektrificiranih avtomobilov s priključnim kablom. To so torej povsem električni ali pa priključno hibridni avtomobili. Rast je sicer povezana tudi s še vedno majhnim obsegom prodaje tovrstnih vozil, ki pa so z vidika Pariškega sporazuma in ciljev EU ključni za učinkovito zmanjševanje izpusta CO2 v prometnem sektorju. Države članice EU, med njimi tudi Slovenija, so zavezane tem ciljem.

🇪🇺 *ELECTRIC CARS SET TO GET BOOST IN EUROPE’S GREEN RECOVERY PLAN - BBG

*#EU CONSIDERS VAT EXEMPTION FOR ZERO-EMISSION CARS pic.twitter.com/brizQrep68 — Christophe Barraud🛢 (@C_Barraud) May 19, 2020

Evropske spodbude za prodajo električnih pogonov, kjer prodaja še vedno raste počasi

Po poročanju Bloomberga Evropska unija pripravlja sveženj ukrepov, ki bi v tem času pospešil prodajo elektrificiranih avtomobilov. Sklicujejo se na osnutek predloga, ki predvideva subvencije proizvajalcem za proizvodnjo okolju prijaznejših vozil in postavljanje polnilne infrastrukture. Dva svežnja predvidevata ukrepe v skupni višini do 80 milijard evrov. Do leta 2025 bi po tem predlogu postavili tudi dodatnih dva milijona javnih polnilnic.

Prodaja elektrificiranih avtomobilov pa je še vedno počasna. To je sicer povezano tudi z omejeno ponudbo vozil in razpoložljivimi kvotami, zelo neusklajene so po evropskih državah tudi finančne spodbude. V Sloveniji so na primer letos subvencije Eko Sklada (to niso državna sredstva) za električna vozila zmanjšali za 1.500 evrov, za priključne hibride pa so jih celo povsem ukinili. V mnogih državah so sicer pristojni ugotovili, da so lahko davčne in ostale ugodnosti še bolj mikavne od enkratnih subvencij.

Letos bo na slovenske ceste pripeljal tudi prvi namenski električni volkswagen - ID.3 Foto: Gregor Pavšič

Med predlaganimi ukrepi tudi razmislek o odpravi DDV?

Eden najzanimivejših delov tega dokumenta pa je odprava plačila davka na dodano vrednost za električne avtomobile. Tak ukrep poznajo na Norveškem, kjer, na letni ravni, predstavlja delež vseh električnih vozil že več kot polovico vseh novih kupljenih avtomobilov. Ta skandinavska država pa ni del Evropske unije, kjer, v primeru posameznih držav, odprava plačila DDV ni dovoljena.

Možnost takega ukrepa bi torej morali sprejeti na ravni EU. Pred dnevi je francoski gospodarski minister Bruno Le Maire prav tako napovedal, da za pomoč domači avtomobilski industriji predlagajo tudi spodbude za nakup avtomobilov z nizkim izpustom CO2. To bi veljalo predvsem za električne avtomobile, prav tako pa tudi za priključne hibride.

Visoka cena je trenutno še ena večjih ovir pri nakupu električnega avtomobila. Primerni so predvsem za tiste, ki dnevno vozijo vsaj okrog 100 kilometrov in so tako imenovani dnevni migranti. Morebiten odpis DDV bi pri avtomobilu za 30 tisoč evrov pomenil 6.600 evrov nižjo ceno, kar je torej primerljivo z današnjo subvencijo Eko Sklada v Sloveniji. Pri dražjih avtomobilih bi bil ta prihranek še precej večji. V primeru modernih vozil, z baterijami, kapacitete okrog 60 kilovatnih ur, ki stanejo več kot 40 tisoč evrov, to pomeni približno deset tisočakov odbitka pri ceni.