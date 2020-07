Test: le redki čevapčiči so brez dodatkov

Na Zvezi potrošnikov Slovenije so preverili kakovost predpakiranih čevapčičev različnih slovenskih proizvajalcev. Razlike med njimi so velike, najbolje so se odrezali prav najdražji. Le dva preizkušena izdelka sta bila brez aditivov in dodatkov za povečanje prostornine ter vezavo vode.

V masi predpakiranih čevapčičev, za kilogram so odšteli med 5,73 in 10,81 evra, je bilo od 92 do 98 odstotkov mesa, razliko predstavljajo sol, začimbe in različni dodatki – bambusove in grahove vlaknine, sladkor in podobno. Le dva preizkušena izdelka sta bila brez aditivov in dodatkov za povečanje prostornine ter vezavo vode, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

Tudi delež svinjine in govedine se med proizvajalci razlikuje. Govedine je praviloma manj, in sicer od 30 do 46 odstotkov skupne mase izdelka, medtem ko je svinjine od 46 do 60 odstotkov.

Trije proizvajalci izdelujejo desetino različnih izdelkov

V laboratorij so poslali deset različnih izdelkov, ki pa so proizvedeni zgolj pri treh različnih proizvajalcih: Celjske mesnine (Hofer, Eurospin, Z'dežele), Meso Kamnik (Anton, Lidl, Mercator, Tuš) in Panvita Mir (Ave, Spar BBQ). V test so vključili tudi en izdelek, pripravljen v mesnici, a predpakiran in ponujen v hladilni vitrini (Mercator Šiška).

"Preverjali smo osnovne kemijske lastnosti čevapčičev (vsebnost maščobe, soli, beljakovin in vezivnega tkiva), glede na dogodke iz preteklega leta nas je zanimalo tudi, ali proizvajalci izdelkom dodajajo žveplov dioksid (sulfite), ki v mesnih pripravkih ni dovoljen, ter prisotnost bakterij E.coli in Salmonela spp., ki lahko povzročita hude prebavne težave, ob zaužitju večjih količin celo hujše zdravstvene zaplete, če meso ni dobro pečeno, izvedli senzorično analizo in preverili označbe," je način testiranja povzela Anja Bolha iz ZPS in dodala: "Večini predpakiranih čevapčičev so dodani antioksidanti, kot sta askorbinska kislina (E300) in natrijev askorbat (E331), ki preprečujeta oksidacijo mesa, ki vodi v žarkost maščob in spremembo barve, nekaterim čevapčičem so bila dodana še sredstva za uravnavanje kislosti."

Čevapčiči so masten in slan izdelek

Mesni pripravki, kot so čevapčiči, vsebujejo veliko maščob (predvsem nasičenih maščobnih kislin) in soli. Za vsebnost soli na prehranskem semaforju prav vsem zasveti rdeča luč, za vsebnost maščobe pa zasveti rdeča luč polovici pregledanih izdelkov. "Zaradi svojega prehranskega profila so primerni le za občasno uživanje," pojasni Bolha in svetuje, da potrošniki izberejo izdelke s čim manj sestavinami in čim večjim deležem mesa, predvsem naj se izogibajo tistim z dodanimi vlakninami in sladkorjem, saj, glede na rezultate analize, ti dodatki poslabšajo senzorične lastnosti izdelka.

Poreklo mesa ostaja neznanka

Navedba porekla mesa na predpakiranih mesnih pripravkih še ni obvezna oznaka, a je med potrošniki zelo zaželena. A kot poudarjajo na ZPS, tudi tam, kjer je poreklo označeno, piše le "poreklo mesa: EU".

"Na drugi polovici izdelkov smo zasledili navedbe, ki namigujejo na poreklo izdelka, a to ni nujno enako poreklu osnovne surovine. Navedbe, kot so "Kakovost iz Slovenije", "Slovenski izdelek", "Narejeno v Sloveniji" ne pomenijo nujno, da je tudi osnovna surovina iz Slovenije, če poreklo mesa ni posebej označeno. Povedo nam le, da je izdelek predelan v Sloveniji," opozarja Bolha.

ZPS potrošnikom svetuje

- Izbirajte izdelke s čim manj sestavinami in čim večjim deležem mesa. Izogibajte se takih z dodanimi vlakninami in sladkorjem, saj ti dodatki poslabšajo senzorične lastnosti izdelka.

- Pri nakupu bodite pazljivi na barvo izdelka, sive čevapčiče raje pustite na polici.

- Čevapčiče iz mešanega mesa (svinjina in govedina) vedno dobro prepecite skladno z navodili na embalaži.

- Poskrbite za neprekinjeno hladno verigo, čevapčiče iz trgovine v izolirni vrečki takoj odnesite domov, shranite v hladilniku in čim prej porabite.