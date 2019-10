V teh centrih so prodajali čevapčiče s prepovedanimi aditivi

Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je pri nadzoru kakovosti mesa v trgovskih središčih odkrila, da si nekateri mesarji pri pripravi mase za čevapčiče pomagajo z nedovoljenim sulfatom. Neuradno naj bi nepravilnosti odkrili v trgovskih verigah Mercator, Spar in Tuš.

Kot poroča časnik Dnevnik, je uprava za varno hrano že letos junija v enem izmed hipermarketov odkrila nepravilnosti pri pripravi mase za čevapčiče in pleskavice.

Mesarji naj bi namreč uporabljali žveplov dioksid, ki sodi v skupino sulfitov (E220-E228). Žveplov dioksid podaljša obstojnost živila, prepreči oksidacijo in staremu mesu povrne rdečo barvo. Sulfitov pa v masi za čevapčiče in pleskavice ni dovoljeno uporabljati, saj lahko ljudem, ki so nagnjeni k alergijam, povzročajo zdravstvene težave.

Uradno še ni znano, na policah katerih trgovcev so meso ponujali, neuradno pa naj bi bili to Tuš v Lescah in Grosupljem, Mercator na Primskovem v Kranju in v Celju ter Spar v ljubljanskem Cityparku, poroča 24ur.com.

Trgovski ponudniki so se na očitke o uporabi sulfitov že odzvali

Kot piše 24ur.com so v Tušu zapisali: ''Omenjenega ni v nobeni naši recepturi, gre za izreden primer, ki ni skladen z našimi visokimi standardi kakovosti. Uvedli smo poostren nadzor, s katerim bomo še naprej zagotavljali varnost živil, skladno s standardi.''

Iz Mercatorja so medtem sporočili ''da je bilo ugotovljeno, da je šlo za posamične in izjemne primere, ki so v nasprotju z visoki internimi standardi kakovosti, zato smo se v Mercatorju takoj odzvali in ukrepali v vseh mesnicah. Takoj smo izvedli poostren interni nadzor in dodatno vzorčenje, z vsemi mesarji so bili opravljeni pogovori, izdali smo tudi pisni opomin zaradi samovoljnega ravnanja. Naši mesarji so strokovno usposobljeni in izurjeni, visoko raven kakovosti izdelkov in storitve pa bomo še naprej zagotavljali z dodatnim izobraževanjem in stalnimi nadzori.''

V Sparu pa, kot so še zapisali na24ur.com, pravijo: "V podjetju Spar Slovenija sicer nenehno skrbimo za varnost in ustreznost živil v naših trgovinah, poleg tega vse izdelke (tako domače kot tudi tuje) natančno preverjamo skladno z veljavno zakonodajo."

Prve nepravilnosti odkrili že junija

Kot je zapisano v poročilu o izvajanju posebnega nadzora, so inšpektorji v okviru letnega programa uradnega vzorčenja izvajali nadzor nad uporabo aditivov.

Foto: Getty Images Nedovoljeno uporabo sulfita (E220-E228) so inšpektorji zasledili 6. junija 2019 v enem izmed supermarketov. Kot navaja poročilo, naj bi v poslovalnici druge trgovske verige zaposleni celo priznal, da uporablja nedovoljeni sulfit pri proizvodnji mesnih pripravkov.

Inšpekcija je svoj nadzor poostrila in 9. septembra ugotovila uporabo sulfita tudi v mesnici tretje trgovske verige. Istega dne je izvedla dodaten nadzor in vzorčenje dveh mesnih pripravkov v poslovalnici iste trgovske verige v drugem kraju in tudi tu ugotovila prisotnost sulfita. Količina žveplovega dioksida naj bi bila po navedbah poročila tolikšna, da so bili odvzeti vzorci ocenjeni kot nevarna živila.

V obdobju od 13 do 20. septembra je UVHVVR nato izvedla poseben uradni nadzor nad uporabo aditivov, v katerem je bilo pregledanih osem trgovskih verig, 22 mesnic in 17 gostinskih obratov. Odvzetih je bilo 34 vzorcev različnih mesnih pripravkov, prisotnost sulfita so ugotovili le pri enem vzorcu.

Ni šlo za sistemsko dodajanje, to je bila praksa posameznikov

Nedovoljena uporaba aditiva pri mesnih pripravkih je bila ugotovljena predvsem v obratih mesnic, ki so del večjih trgovskih verig, ko v sistemu gostinskih obratov nedovoljena praksa ni bila odkrita.

Inšpekcija tako ugotavlja, da je bila uporaba nedovoljenega aditiva primer nepoštene prakse, iz pregleda dokumentacije pa je bilo razvidno, da ni šlo za sistemsko načrtno dodajanje nedovoljenega aditiva s strani nosilca (v tem primeru trgovske verige), temveč je bila uporaba tega praksa posameznikov.

Ministrstvo prepovedalo javno objavo izsledkov nadzora

Dnevnik piše še, zakaj je novica o nedovoljeni uporabi aditivov v javnost prišla šele štiri mesece po prvih izsledkih analize. Časopis poroča, da je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, inšpekciji s 1. junijem prepovedalo, da o izsledkih svojih ugotovitev obvestijo javnost.

Foto: Getty Images Medtem je Nadja Škrg, inšpektorica za varno hrano za 24ur.com pojasnila, da je ''toliko časa trajalo, ker je bilo odvzetih 34 vzorcev in nekaj časa je trajalo, da smo dobili rezultate. Ko je bilo vse skupaj končano, smo pripravili končno poročilo in ga objavili na spletu. Prvi indici so bili dani v juniju, prvi rezultat smo dobili 9. 9. Naši inšpektorji redno preverjajo, kako nosilci dejavnosti izvajajo svoje naloge. Pregledovalo se je tudi dokumentacijo in v okviru teh aktivnosti nismo potrdili kršitev, to so potrdili šele rezultati poostrenih analiz, ki so začeli prihajati pred desetimi dnevi, zadnje smo dobili prejšnji teden.''