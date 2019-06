Kam so izginile gobe? Testirali gobove juhe iz vrečke, rezultati pa ...

Gobova juha je v Sloveniji zagotovo ena od najbolj priljubljenih jedi. Medtem ko jo nekateri iz osnovnih sestavin pripravljajo sami, drugi pogosto posežejo po juhi iz vrečke. A kaj, ko imajo slednje s pravo domačo gobovo juho bolj malo skupnega. Primerjalno ocenjevanje 12 gobovih juh iz vrečke je namreč pokazalo, da je delež gob znašal samo od dva do 11 odstotkov. Poleg tega nekateri pripravki vsebujejo veliko količino aditivov in soli, pa tudi sladkor in palmovo maščobo.

Na Mednarodnem inštitutu za potrošniške raziskave (MIPOR), ki deluje pod okriljem Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), sofinancira pa ga ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, so v primerjalno ocenjevanje vključili 12 dehidriranih gobovih juh iz vrečke z dodatkom jurčkov, med katerimi bi za porcijo oziroma krožnik juhe odšteli od 9 centov do 1,40 evra.

Rezultati omenjene raziskave so v celoti prosto dostopni na www.potrošnikovZOOM.si.

Delež gob znašal le od dva do 11 odstotkov

Med 12 analiziranimi izdelki so le trije dobili skupno oceno dobro, kar so si zaslužili zaradi dokaj visoke vsebnosti gob in odsotnosti aditivov. Pet izdelkov je dobilo oceno povprečno, trije pomanjkljivo, eden pa nezadovoljivo, saj vsebuje največ aditivov, med njimi fosfate ter veliko soli, dodan sladkor in palmovo maščobo.

S prepričljivo količino gob se ne more pohvaliti nobeden izmed izdelkov, poudarjajo na ZPS. Foto: zajem zaslona

"Tokrat so bili najdražji izdelki tudi najbolje ocenjeni. A s prepričljivo količino gob se ne more pohvaliti nobeden izmed izdelkov, saj se je delež gob glede na navedbe na embalaži gibal med dvema in 11 odstotki," so sporočili z ZPS. Prašek za pripravo gobove juhe je sestavljen iz pšenične moke in škroba, maščobe, dehidriranega mleka, soli, začimb in dehidriranih gob. Dodani so še maltodekstrin, izvleček kvasa, hidrolizirane mlečne ali rastlinske beljakovine ter v redkih primerih dehidrirana zelenjava.

(Pre)velika vsebnost soli, nekaterim praškom dodajajo tudi sladkor

Večina praškov vsebuje dodane arome, drugi aditivi pa so redko na seznamu sestavin. Pri prehranskem profilu so ocenjevalci posebno pozornost namenili vsebnosti soli. "Ocenili smo jo glede na prehranski semaforček. Vsem izdelkom, pripravljenim po navodilih proizvajalca, je za sol zasvetila oranžna luč. Če bi primerjali vrednosti na sto gramov suhega izdelka, bi seveda vsem zasvetila rdeča luč, vendar prašek za juho vedno pripravimo z vodo ali mlekom, zato smo ocenili vrednosti, ki veljajo za pripravljen izdelek," je na (pre)veliko vsebnost soli opozorila Anja Zupan z ZPS.

Potrošnikom na MIPOR-ju svetujejo, da izberejo izdelke s čim krajšim seznamom sestavin, naj bodo pozorni na vsebnost soli in morebitno prisotnost aditivov, če imajo čas, pa naj si namesto juhe iz vrečke raje pripravijo domačo gobovo juho. Foto: Getty Images

Juhe, ki vsebujejo sol na meji z rdečo lučjo po semaforčku, so zato ocenili pomanjkljivo. Pri oceni prehranskega profila so pozornosti namenili tudi sladkorju. "Ta se nam zdi v tem primeru popolnoma nepotreben dodatek, ga pa ne vsebujejo vsi izdelki. Nekateri proizvajalci ga dodajajo za izboljšanje okusa in arome v obliki saharoze ali sirupa. Če sta izdelku dodana še mleko oziroma laktoza, se vsebnost sladkorja še nekoliko poveča. Tako lahko s porcijo juhe zaužijemo tudi do šest gramov sladkorja. Tega zagotovo potrošniki ne pričakujejo," je poudarila Zupanova.

Potrošniki naj izberejo izdelke s čim krajšim seznamom sestavin

Dva izmed pregledanih izdelkov sta bila popolnoma brez aditivov in arom in potrjujeta dejstvo, da je tovrsten izdelek možno proizvesti brez aditivov. Drugi vsebujejo vsaj arome, dve juhi tudi barvila, nekatere pa še nadomestek kuhinjske soli kalijev klorid, dodatek citronske kisline, gostila in stabilizatorje. Mononatrijev glutamat je bil ob pregledu leta 2016 prisoten še v polovici testiranih izdelkov, v tokratnem pregledu le v enem.

Pri pregledu sestavin so ocenjevalci največ pozornosti namenili vsebnosti gob, ocenili so tudi dodatek palmove maščobe in dodatkov za okus, ki vsebujejo naravno prisotno glutaminsko kislino. "Vsebnost gob v pregledanih juhah je zelo različna. Potrošnikom zato svetujemo, da če posegajo po tovrstnih izdelkih, preberejo, kaj ti pravzaprav vsebujejo. Številnim juham so za boljši okus in aromo, poleg že omenjenih aditivov, dodane še različne začimbe, nekaterim tudi izvleček kvasa, hidrolizirane beljakovine in sojine beljakovine," so razložili na ZPS.

Kvas in beljakovine vsebujejo glutaminsko kislino, ki je sestavni del aditiva mononatrijev glutamat in podobno prispeva k tako imenovanemu petemu okusu živila, kar ne bi bilo potrebno, če bi izdelki vsebovali več gob, so poudarili na MIPOR-ju. Potrošnikom ob tem svetujejo, da izberejo izdelke s čim krajšim seznamom sestavin, naj bodo pozorni na vsebnost soli in morebitno prisotnost aditivov, če imajo čas, pa naj si namesto juhe iz vrečke raje pripravijo domačo gobovo juho.