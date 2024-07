Poletni meseci so tudi čas nabiranja gozdnih sadežev. V tem obdobju je še zlasti pogosto nabiranje borovnic in gob, pri čemer inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter kmetijsko ministrstvo pozivata k odgovornemu in trajnemu nabiranju sadežev. Ob tem so napovedali okrepljen nadzor nad upoštevanjem predpisov.

Kot so na inšpektoratu in ministrstvu poudarili v današnjem sporočilu za javnost, mora vsak obiskovalec gozda paziti, da pri nabiranju ne poškoduje rastlin, zato obiskovalce pozivajo k upoštevanju gozdnega bontona, kamor sodijo spoštovanje omejitev nabiranja gozdnih sadežev, vključno s količino nabranih plodov, ohranjanje čistoče, upoštevanje prometnega režima in pazljivost okoli delovišč. Kot izpostavljajo, delo v gozdu lahko predstavlja veliko nevarnost za obiskovalce, zato njihovo gibanje na deloviščih ni dovoljeno.

Obiskovalci morajo biti še posebej pozorni na to, da ne poškodujejo rastlin. Pri nabiranju borovnic se tako ne sme puliti rastja, treba je tudi pustiti dovolj živih poganjkov, pri nabiranju gob pa je treba paziti, da se ne poškoduje podgobja. Nadalje je treba biti pri nabiranju plodov, semen, cvetja ali vejevja previden, da se ne uničuje drevesnih krošenj in grmovja, mahove pa se lahko nabira na način, da se na enem mestu ne odstrani prevelike površine.

Zakon o gozdovih predvideva tudi izjeme

Inšpektorat in ministrstvo sta spomnila, da lahko v skladu s predpisi posamezni obiskovalec gozda za lastne potrebe nabere dnevno največ dva kilograma gob, dva kilograma plodov, mahov in kostanja ter en kilogram zelnatih rastlin.

Pri tem so opozorili, da v določenih primerih zakon o gozdovih predvideva izjeme, in sicer se v gozdovih, v katerih bi se z nabiranjem plodov, gob ali rastlin ogrožala katerakoli rastlinska ali živalska vrsta oziroma funkcija gozdov, nabiranje lahko omeji ali prepove. Nabiranje plodov pa se lahko prepove tudi v gozdovih, kjer lastnik drevje goji tudi zaradi plodov.

"Odgovornost in spoštovanje do naše narave je na nas vseh, skupaj lahko zagotovimo, da bodo naši gozdovi ostali zdravi in polni življenja za prihodnje generacije," so še podčrtali v sporočilu.