Najmanj 12 ljudi je po zaužitju borovnic zbolelo za hepatitisom

Okužene borovnice so prodajali zamrznjene v supermarketih Albert Heijn, pakirane v kilogramskih vrečah, pišejo nizozemski mediji. Borovnice so prispele iz Poljske, rok uporabnosti na paketih pa je bil 14. april 2026. Eelko Franz, predstavnik nizozemskega nacionalnega inštituta za javno zdravje in okolje, je dejal, da bi bilo lahko trenutno okuženih na stotine ljudi, medtem ko je trgovska veriga kupce pozvala, naj borovnice vrnejo v trgovino.

Twelve people contracted hepatitis A after consuming frozen blueberries of the Dutch supermarket chain Albert Heijn, according to the country’s national institute of public health RIVM. Two required hospitalization, and the institute suspects hundreds may be infected. pic.twitter.com/PBdn100kk6 — MenaLive (@MenaLive_) January 14, 2025

Dva bolnika sta v resnem stanju

Franz je opozoril, da sta dva bolnika hospitalizirana in v resnem stanju. Po njegovih besedah ​​je starost okuženih od 25 do 77 let. Kot pišejo nizozemski mediji, velik del okuženih morda niti ne ve, da imajo bolezen, saj nekateri hepatitis A prebolijo v blagi obliki in se morda sploh ne posvetujejo z zdravnikom.

Strokovnjak je poudaril, da virus hepatitisa A ne more priti v notranjost borovnic, ampak je prisoten na njihovi površini.

Kako resen je hepatitis A?

Hepatitis A je nalezljiva bolezen jeter, ki jo povzroča virus hepatitisa A (HAV). Prenaša se po fekalno-oralni poti, največkrat z okuženo hrano, vodo ali neposrednim stikom z okuženo osebo. Virus je zelo odporen in lahko dolgo časa preživi zunaj telesa, predvsem na površinah in v hrani. V državah z nižjimi higienskimi standardi so okužbe pogostejše, lahko pa se pojavijo tudi v razvitih državah, predvsem pri uživanju neustrezno opranega sadja, zelenjave ali školjk.

Simptomi hepatitisa A se običajno pojavijo od dva do šest tednov po izpostavitvi virusu in vključujejo utrujenost, slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu, temen urin, svetlo blato in zlatenico (porumenelost kože in oči). Čeprav je bolezen običajno blaga in spontano izzveni v nekaj tednih, lahko v nekaterih primerih traja več mesecev ali povzroči hujše simptome, zlasti pri starejših ali ljudeh z obstoječo boleznijo jeter.

Preprečevanje hepatitisa A temelji na vzdrževanju higiene rok, uživanju varne hrane in vode ter izogibanju stiku s potencialno okuženimi predmeti ali površinami. Cepljenje je najučinkovitejši način zaščite, zlasti za ljudi, ki potujejo na območja, kjer je virus pogost. Cepivo proti hepatitisu A priporočajo tudi ljudem s kroničnimi boleznimi jeter, zdravstvenim delavcem in osebam s povečanim tveganjem.