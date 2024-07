Svetovni dan hepatitisa s sloganom Ukrepajte. Testirajte se. Zdravite se. Cepite se.

Danes obeležujemo svetovni dan hepatitisa, letos pod sloganom Ukrepajte. Testirajte se. Zdravite se. Cepite se. Nevladne organizacije ob dnevu, ki ga obeležujemo 18. leto zapored, izpostavljajo projekt Expand, namenjen izboljšanju zdravstvene oskrbe in olajšanju dostopa do testiranja za nekatere najranljivejše skupine v družbi.

Projekt Expand, ki ga izvajajo Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Legebitra, Slovenska Filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva ter Univerza v Ljubljani – Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, se osredotoča na osebe, ki se ukvarjajo s spolnim delom, migrante in uporabnike drog. Cilj projekta je implementacija sistema testiranja v skupnosti za te tri skupine z namenom izboljšanja zdravja posameznikov iz teh skupin ter preprečevanje širjenja okužb v širši družbi.

Kot so partnerji v projektu pred svetovnim dnevom hepatitisa zapisali v sporočilu za javnost, s projektom zagotavljajo brezplačno in anonimno testiranje na HIV, hepatitis B in C ter ostale spolno prenosljive okužbe. Projekt izstopa zaradi svojega celostnega pristopa k reševanju zdravstvenih izzivov, s katerimi se soočajo te skupine, in zaradi njegovega poudarka na dostojanstvu, spoštovanju in vključenosti uporabnikov v sistem zdravstvene pomoči, poudarjajo nevladne organizacije.

V Društvu Legebitra so v okviru projekta letos testiranje omogočili 26 osebam, ki se ukvarjajo s spolnim delom. Pri tem niso odkrili nobenih primerov hepatitisa B ali C, odkrili pa so okužbo s klamidijo in mikoplazmo. Slovenska filantropija, ki se osredotoča na testiranje migrantov, je letos testirala 89 oseb. Odkrili so eno okužbo s hepatitisom B in štiri okužbe s hepatitisom C. Odkrili so tudi dve okužbi s HIV in eno okužbo s povzročiteljem sifilisa.

Društvo Stigma je testiralo 130 uporabnikov drog. Odkrili so 28 okužb s hepatitisom C, eno okužbo s hepatitisom B, dve okužbi s povzročiteljem sifilisa ter dve okužbi z mikoplazmo in trihomono.

Kako poteka testiranje?

Naročanje na zaupno in brezplačno testiranje ni potrebno, oseba prav tako ne potrebuje osebne izkaznice ali kartice zdravstvenega zavarovanja. Testiranje se začne z izpolnitvijo kratkega vprašalnika, v katerem pri osebi preverijo, s kakšnimi tveganji se srečuje, glede na tveganja pa se določi, na kaj se oseba testira. Osebam, ki imajo tvegane spolne odnose ali se ukvarjajo s spolnim delom, svetujejo tudi test na druge okužbe, kot sta sifilis in gonoreja, so sporočili iz društva Stigma.

"Z zgodnjim odkrivanjem okužb in bolezni projekt prispeva k boljšim zdravstvenim izidom za posameznike in preprečuje širjenje okužb v širši skupnosti. S svojim pristopom, ki temelji na spoštovanju in vključenosti, projekt ne le izboljšuje zdravstvene izide, temveč tudi krepi vezi v skupnosti ter spodbuja večje razumevanje in podporo za marginalizirane skupine," so zapisali.

Na leto umre okoli 1,4 milijona ljudi

Po svetu živi več kot 500 milijonov ljudi z diagnosticirano eno od oblik hepatitisa. Za to boleznijo letno umre približno 1,4 milijona ljudi. Poznamo sicer pet glavnih povzročiteljev virusnega hepatitisa, to so virusi hepatitisa A, B, C, D in E. Gre za bolezni jeter, ki lahko povzročijo akutno ali kronično bolezen tega organa.