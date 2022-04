V Sloveniji potrdili prvi primer okužbe s skrivnostnim akutnim hepatitisom

"Trenutno čakamo informacije iz centrov, ki preiskujejo vzroke za nastanek akutnega hepatitisa neznanega vzroka," je povedala pediatrinja Tanja Mrvič.

Strokovni direktor Pediatrične klinike Miroslav Petrovec je poudaril, da če bo kdo dobil izvid, da je okužen z adenovirusom, to še ne pomeni, da ima akutni hepatitis neznanega vzroka.

Vzrokov za nastanek še ne poznajo

V zadnjem mesecu se je v številnih državah po svetu začel pojavljati akutni hepatitis neznanega izvora, ki prizadene otroke. Hepatitis zdravnikom povzroča veliko preglavic, saj je neobičajen, vzrokov za nastanek pa ne poznajo, zato sumijo, da gre za nov virus.

Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so hepatitis do zdaj potrdili pri najmanj 169 otrocih iz 12 zahodnih držav. Sedemnajst otrok je potrebovalo presaditev jeter, eden pa je umrl. Skrivnostni hepatitis so potrdili pri otrocih, starih od enega meseca do 16 let. Večina otrok je bila pred tem zdravih.

Stroka je na skrivnostni virus pripravljena

Infektologinja Mojca Matičič je pred dnevi dejala, da je stroka na skrivnostni virus pripravljena, starše pa je pozvala, naj bodo pri otrocih pozorni na bruhanje, zlatenico, svetlo obarvano blato ali temno obarvan urin, splošno oslabelost in utrujenost.

Pojasnila je, da se je vse skupaj začelo 31. marca na Škotskem, kjer so potrdili pet primerov hudega poteka hepatitisa nepojasnjenega vzroka. Otroci so bili stari od tri do pet let.

Večino vseh primerov so potrdili v Veliki Britaniji

Približno dve tretjini vseh primerov so potrdili v Veliki Britaniji, nekaj tudi na Norveškem, Irskem, Nizozemskem, Danskem, v Romuniji in Španiji, pa tudi v sosednji Italiji, kjer je število naraslo že na 11.

V državah Evropske unije je za zdaj potrjenih 34 primerov akutnega hudo potekajočega hepatitisa pri otrocih, večina otrok je bila stara do deset let. Pri štirih otrocih je bila zaradi popolne odpovedi jeter potrebna transplantacija jeter. Pri sedmih so potrdili še prisotnost adenovirusa, pri štirih pa sočasno okužbo z novim koronavirusom.

Infektologinja Mojca Matičič pravi, da je stroka na skrivnostni virus pripravljena. Foto: Ana Kovač

Vzroka za nastanek bolezni še ne poznajo

Matičičeva je povedala še, da so v Veliki Britaniji pri večini primerov odkrili adenovirus podtipa f41, ki bi lahko sprožil imunski odziv in posledično obolelost jeter. V zadnjih dveh letih je epidemija covid-19 vplivala na to, da so se otroci med seboj manj družili, zato niso prihajali v stik z virusi, ki krožijo v naravi. Eden od razlogov bi bil lahko tudi, da so otroci preboleli okužbo z novim koronavirusom.

Dodala je: "Ni razloga za paniko. Starše pozivamo, naj spremljajo, ali bodo pri otrocih opazili katerega od simptomov. Obvestili smo tudi infektologe in pediatre, ki so prav tako pozorni in pripravljeni."

Kriteriji, da otroku potrdijo akutni hepatitis, so naslednji: starost do 16 let, povečani jetrni encimi, ki so desetkrat nad zgornjo mejo, in da otroku še niso potrdili hepatitisa A, B, C ali D.