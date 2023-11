Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

polovica čebule

polovica pora

300 g ajdove kaše

2 skodelici posušenih gob

olje

sol

peteršilj

mozzarella

Postopek:

Posušene gobe namakamo v vodi za nekaj ur. Na olju prepražimo sesekljano čebulo in por. Ko čebula pozlati, dodamo namočene gobe in sol. Pražimo nekaj minut, da zadišijo, in jim dodamo še malo vode, v kateri smo jih namakali. Pokrite jih kuhamo 10 minut, sproti pa dodamo vodo, če je zmanjka. Pred koncem kuhanja dodamo še peteršilj. Medtem skuhamo ajdovo kašo. Ko je kuhana, jo vmešamo k pripravljenim gobam. V vročo jed vmešamo še narezano mozzarello.