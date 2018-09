Jagodni jogurti v naših trgovinah: malo jagod, veliko sladkorja

Za jagodni jogurt lahko brez zadržkov rečemo, da je sladica. Pregled jagodnih jogurtov, ki so naprodaj v Sloveniji, je namreč pokazal, da večinoma vsebujejo le malo sadja, medtem ko je sladkorja v njih ogromno. Ne le to - mnogi med njimi vsebujejo več sladkorja kot nekoč.

"Na embalaži polno jagod, v lončku jagodnega jogurta pa je lahko na koncu ena sama. A če je jagod malo, je sladkorja veliko več – celo do 29 gramov (več kot sedem kock) v enem samem lončku," v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) povzemajo rezultate tržnega pregleda jagodnih jogurtov, v katerega so vključili 21 izdelkov različnih blagovnih in trgovskih znamk.

Sadni pripravek ne vsebuje vedno le sadja

Vsebnost jagod oziroma jagodne kaše v jogurtu lahko preberemo na seznamu sestavin, a pogosto ni preprosto razbrati te informacije, opozarjajo v ZPS. Količina jagodne kaše je pri nekaterih izdelkih označena kot odstotek jagod, pri nekaterih pa kot odstotek sadnega pripravka v jogurtu. Sadni pripravek pa poleg jagod vsebuje še druge sestavine (na primer sladkor, modificirani škrob, arome, barvila, zgoščen sadni sok …).

Kot so preračunali v ZPS, je bilo v pregledanih jogurtih od tri do največ 18 odstotkov jagodne kaše.

Foto: Pixabay

Na videz zdrava hrana, v resnici pa sladkorna bomba

Še bolj problematična kot nizka vsebnost sadja je bila v pregledanih jogurtih visoka vsebnost sladkorja. Vsebovali so namreč od 10,5 do 16 gramov sladkorja na sto gramov izdelka, torej z enim lončkom, ki vsebuje od 140 do 250 gramov jogurta, zaužijemo tudi od 15,8 do 28,6 grama sladkorja oziroma štiri do sedem kock sladkorja.

Ob tem so v ZPS opozorili na še en nespodbuden trend: "Več kot polovica izdelkov v naši primerjavi vsebuje več sladkorja kot pred leti."

Foto: Zveza potrošnikov Slovenije

Kot jogurt, ki ne vsebuje aditivov in arom, so v ZPS med pregledanimi izpostavili le enega, Mu Natur iz Ljubljanskih mlekarn, a so ob tem opozorili, da ta jogurt po drugi strani vsebuje kar 13,9 grama sladkorja na sto gramov izdelka. Pri petih jogurtih niso našli dodanih aditivov, a so vsebovali arome, s katerimi proizvajalci poskušajo izboljšati vonj oziroma okus izdelka. Med preostalimi dodanimi aditivi so najpogosteje uporabljena sredstva za zgostitev, ki dajejo jogurtu gosto in kremasto strukturo, in sredstva za uravnavanje kislosti, pet izdelkov pa je vsebovalo tudi barvila.

Sadni jogurt raje pripravite sami

Navadni jogurt je odlično živilo, hranljivo in lahko, ki je zelo primerno za vključitev v vsakodnevno uravnoteženo prehrano, ob rezultatih pregleda poudarjajo v ZPS.

Foto: Pixabay

"Če se vam zdi preveč 'dolgočasen', ga lahko hitro spremenite v sadnega, tako da mu dodate na koščke narezano sveže sezonsko sadje. Če mu boste dodali še oreščke ali semena, boste dobili s hranili bogat in nasiten obrok, primeren za zajtrk ali večerjo."

