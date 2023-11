Sestavine:

2 dežnikarici

1 jajce

2–3 pesti drobtin

2 pesti moke

ščepec soli in popra

olje za cvrtje

Postopek:

Gobama odrežemo stebli in klobuka razpolovimo. Pripravimo tri krožnike. V enega stresemo moko, v drugem stepemo jajce ter dodamo sol in poper, v tretjem damo drobtine. Klobuke najprej pomokamo, jih nato potopimo v stepeno jajce in nazadnje še v drobtine. Tako pripravljene cvremo v olju, dokler ne postanejo zlato rjave barve. Zraven postrežemo še tatarsko omako in kruh po želji.