Pregled potic na policah slovenskih trgovin: ni je čez domačo

Domačo orehovo potico, tako kot so jo pripravljale že vaše (pra)prababice, boste na trgovskih policah v Sloveniji zelo težko našli, so pred veliko nočjo, ko tradicionalno uživamo to sladico, posvarili na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Na ZPS so pregledali deset orehovih potic, ki so naprodaj pri slovenskih trgovcih, dve sta bili brez rozin, ena pa veganska. Če želite potico brez aditivov, vas čaka branje deklaracij, saj so takšne potice prej izjema kot pravilo, so poudarili in dodali, da imajo nekatere "pester in zanimiv seznam sestavin".

Pregled seznama sestavin izbranih potic je razkril, da se je receptu za slovensko potico (ZTP) najbolj približala Mercatorjeva slovenska potica, ki tudi nosi oznako zajamčena tradicionalna posebnost. Vsebuje moko, orehe, mleko, sladkor, maslo, rozine, jajčni beljak in rumenjak, kvas, rum, cimet, sol in aromo.

Foto: Martin Metelko

Maslo prej izjema kot pravilo

Ugotovili so tudi, da je le v izdelku Mercator, slovenska potica uporabljeno maslo, nekaj ga je skupaj z rastlinskimi maščobami še v izdelku Okus tradicije, orehova potica, ki ga izdeluje Žito. Ostale potice vsebujejo zgolj rastlinske maščobe, predvsem sončnično in repično ter kokosovo in palmovo olje. "Zamenjava masla z rastlinskimi maščobami zagotovo vpliva na nižjo ceno vhodnih surovin, hkrati pa nudi boljše tehnološke lastnosti pri pripravi potic in daljšo obstojnost," so prepričani na ZPS.

Voda na vrhu seznama sestavin

Eno večjih presenečenj je bila sestava izdelka Slovenski izdelek, orehova potica, pri katerem je prva sestavina na seznamu voda - to pomeni, da je v izdelku največ vode, so pojasnili na ZPS.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Od 9 do 28 odstotkov orehov

V potici si običajno želimo več nadeva, saj je potica tako bolj okusna in sočna. "Proizvajalci na poticah navajajo, da vsebujejo od 40 do 60 odstotkov nadeva, a naj vas te vrednosti ne zavedejo, saj ne odražajo dejanske količine orehov," so opozorili na ZPS. Pregledane potice so vsebovale od 9 do 28 odstotkov orehov.

Največ aditivov v tisti, ki nosi ime "domača"

Sestavine, ki se jim pri domači peki skoraj zagotovo izognemo, so arome in številni aditivi, ki so večini pregledanih potic dodani v obliki emulgatorjev, sredstev za uravnavanje kislosti ter obdelavo moke, konzervansov in barvil. Popolnoma brez aditivov je po ugotovitvah ZPS le izdelek Mercator, slovenska potica, ki vsebuje le aromo.

Foto: Martin Metelko

Po drugi strani pa se pri edini potici, ki nosi ime "domača", seznam aditivov kar ne konča, so opozorili. "Domača orehova potica – Žito vsebuje: sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina, kalcijev fosfat, kislina: ocetna kislina, sredstvo za obdelavo moke: askorbinska kislina, konzervans: kalijev sorbat, sorbinska kislina, žveplov dioksid, emulgatorja: sojin lecitin, mono in di gliceridi maščobnih kislin, barvilo: karoteni," so navedli v ZPS.

Preberite še: