Čar slovenske narave v vsakem izdelku

Naša mala država skriva neprecenljive naravne zaklade, ki so osnova za edinstvene in inovativne izdelke. Izjemna kombinacija naravnih danosti, geografske lege, klimatskih razmer, bogatih in raznolikih ekosistemov nam je dala surovine in pogoje za ustvarjanje, ki nam jih lahko zavidajo mnogi.

Slovenija je bogata z naravnimi zakladi, ki so navdih za mnoge unikatne proizvode. Naravna kozmetična linija Lepa Vida iz Piranskih solin je s svojo filozofijo povezovanja naravnih sestavin iz bogastva Slovenije postavila nove standarde v naravni kozmetiki. Njihovi novi izdelki združujejo slanico in sol iz Piranskih solin ter med, kar jim daje edinstvene negovalne in blogodejne lastnosti.

Slanica – "aqua madre" –, mati vseh voda, je visoko koncentrirana morska voda, ki nastane v procesu zgoščevanja morske vode kot vhodne surovine pri proizvodnji morske soli. Morska voda, speljana skozi sistem solinskih polj, se v zadnjih bazenih kristalizira v sol. Ko solinarji poberejo kristalizirano sol, ostane gosto koncentrirana tekočina-slanica. Zaradi procesov izhlapevanja ima nastala slanica višjo gostoto in vsebnost raztopljenih soli od morske vode. V višjih koncentracijah so poleg natrijevega klorida prisotne še magnezijeve, kalcijeve in kalijeve soli (predvsem kot kloridi, bromidi, karbonati, sulfati, jodidi). Ker telo samo ne proizvaja mineralov, je absorpcija mineralov iz slanice prek kože zelo pomembna. Minerali v slanici pripomorejo k normalnemu delovanju kože ter ohranjajo njen sijoči videz in naravno vrednost pH.

Prednosti slanice iz Piranskih solin Slanica, ki je stranski produkt pridobivanja soli, je pravo bogastvo mineralov, kot so magnezij, kalcij, kalij in brom: Razstrupljanje : Minerali iz slanice pomagajo odstraniti toksine iz kože, kar izboljša njen videz in zmanjša znake utrujenosti.

: Minerali iz slanice pomagajo odstraniti toksine iz kože, kar izboljša njen videz in zmanjša znake utrujenosti. Izboljšanje mikrocirkulacije : Slanica stimulira krvni obtok, kar prispeva k boljši oskrbi kože s kisikom in hranili.

: Slanica stimulira krvni obtok, kar prispeva k boljši oskrbi kože s kisikom in hranili. Pomirjanje kože : Ima blagodejne učinke na razdraženo in občutljivo kožo, pomaga pri zmanjševanju rdečice in srbečice.

: Ima blagodejne učinke na razdraženo in občutljivo kožo, pomaga pri zmanjševanju rdečice in srbečice. Mineralizacija: Zaradi bogastva mineralov slanica koži vrača naravno ravnovesje in ji daje zdrav sijaj.

Med, čudež narave

Med je že tisočletja cenjen kot eliksir lepote, saj ima izredno bogato sestavo. Bogat je z antioksidanti, vitamini in minerali, ki pomagajo pri zaščiti kože pred škodljivimi prostimi radikali in popospešujejo regeneracijo celic. Zaradi njegove sposobnosti globinskega vlaženja in hranjenja kože je priljubljena sestavina v izdelkih za nego suhe in občutljive kože. Poleg tega lahko med zaradi svojih pomirjujočih lastnosti pomaga pri lajšanju rdečice in draženja, kar je še posebej koristno za ljudi z občutljivo kožo.

Prednosti medu v kozmetiki Prednosti medu v kozmetiki: Vlažilne lastnosti : Med je naravni humektant, kar pomeni, da veže vlago iz okolja in jo zadržuje v koži. To pomaga pri globinski hidraciji, kar je ključno za suho ali poškodovano kožo.

: Med je naravni humektant, kar pomeni, da veže vlago iz okolja in jo zadržuje v koži. To pomaga pri globinski hidraciji, kar je ključno za suho ali poškodovano kožo. Antibakterijski učinki : Njegova naravna antibakterijska in protimikrobna lastnost je odlična za nego aknaste in razdražene kože, saj pomirja vnetja in preprečuje okužbe.

: Njegova naravna antibakterijska in protimikrobna lastnost je odlična za nego aknaste in razdražene kože, saj pomirja vnetja in preprečuje okužbe. Antioksidanti : Bogat je z vitamini, minerali in encimi, ki pomagajo v boju proti prostim radikalom, upočasnjujejo staranje kože in izboljšujejo njeno elastičnost.

: Bogat je z vitamini, minerali in encimi, ki pomagajo v boju proti prostim radikalom, upočasnjujejo staranje kože in izboljšujejo njeno elastičnost. Pomiritev in obnova: Med pomaga pri regeneraciji poškodovane kože, zmanjšuje rdečico in pomirja občutljivo kožo.

Izdelki Lepa Vida so zasnovani tako, da združujejo najboljše lastnosti vseh sestavin, kar omogoča celostno nego kože.

Foto: Piranske soline Vlažilni gel za telo s slanico in medom: Gel vsebuje kombinacijo aloe vere in slanice, ki kožo navlaži, mehča in ohranja prožno. Dodani med deluje protivnetno in prispeva k ohranjanju naravne zaščitne plasti kože. Zaradi regenerativnih in pomirjevalnih lastnosti je gel odličen tudi za nego kože po sončenju. Hitro se vpije v kožo (in ne pušča mastnega filma) ter zagotavlja intenziven občutek svežine.

Milo s soljo in medom: Trdo milo z nežno rastlinsko čistilno osnovo, obogateno z rastlinskim glicerinom, ki kožo dodatno navlaži. Milo vsebuje sol iz Sečoveljskih solin in med, ki je naravni vlažilec in pomaga ohranjati mehkobo ter prožnost kože.

Poskrbite za lep videz in odlično počutje z novima napitkoma

Lepa koža in odlično počutje hodita z roko v roki. Vsem nam je dobro poznana maksima, da lepota seva od znotraj navzven, in kadar skrbimo za svoje dobro počutje, je to zagotovo res. Dva najnovejša izdelka s soljo Piranskih solin vam bosta pri skrbi za dobro počutje izdatno pomagala, to sta izotonični napitek AKTIV in napitek RELAX.

Napitek AKTIV je izotonični napitek z okusom maline in citrusov, zasnovan za hitro rehidracijo in energijo po telesni aktivnosti. Z magnezijevimi spojinami in vitamini skupine B, kot so B1, B2, B6 in B12, napitek prispeva k delovanju živčnega sistema in k sproščanju energije pri presnovi. Magnezij tudi prispeva k ravnotežju elektrolitov, kar je ključnega pomena pri telesni aktivnosti, medtem ko vitamini B6 in B12 prispevajo k zmanjšani utrujenosti in izčrpanosti.

"AKTIV je odlična izbira za osvežitev po telesnem naporu."

Foto: Piranske soline "Ročno pridelana morska sol je pri pripravi rehidracijskih napitkov boljša izbira. Vsebuje širši spekter mineralov, ki poleg natrija podpirajo uravnoteženo hidracijo. V primerjavi z navadno kuhinjsko soljo se naravno pridelane morske soli ponašajo z višjo vsebnostjo mineralov oz. elektrolitov ter tako prispevajo k večji učinkovitosti in boljšemu okusu rehidracijskih napitkov."

Napitek RELAX, ki združuje naravne rastlinske izvlečke in kristale soli iz Piranskih solin za umiritev telesa in duha. Magnezij v tem napitku prispeva k delovanju mišic, medtem ko vitamini B skupine (B2, B3, B5 in B6) prispevajo k pri normalnemu psihološkemu delovanju in k zmanjšanju utrujenosti.

"RELAX je napitek, zasnovan za sprostitev po napornem dnevu, z naravnimi sestavinami, ki lahko prispevajo k občutku miru in sproščenosti."

Foto: Piranske soline "Sproščanje je pomembno, ker zmanjšuje stres, uravnava hormone, izboljšuje mentalno zdravje in omogoča regeneracijo telesa. Redno sproščanje preprečuje kopičenje napetosti, krepi imunski sistem, izboljšuje spanec ter povečuje splošno kakovost življenja."

Nova linija Lepa Vida ni samo kozmetika, temveč poklon slovenski naravi. Z uporabo izdelkov, ki združujejo moč medu in slanice, ne boste le negovali svoje kože, ampak se boste tudi povezali z bogato dediščino slovenskega podeželja in obale. Lepa Vida tako prinaša celostno doživetje lepote – za telo, dušo in okolje.