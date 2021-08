Odpoklic živil: zaradi spornega aditiva inšpekcijski nadzor in analiza 53 vzorcev

Že nekaj tednov se po Evropi vrstijo umiki oziroma odpoklici živil in surovin, ki vsebujejo aditiv gumi iz zrn rožičevca, ki ima oznako E410. Junija je namreč španski proizvajalec sladoledov v okviru internih kontrol v aditivu E410, ki se uporablja v proizvodnji sladoleda, ugotovil prisotnost rakotvornega etilen oksida.

Uporaba tega aditiva je v živilski industriji zelo razširjena, se pa sicer uporablja v majhnih količinah, zato je tudi vsebnost etilen oksida ter njegovega metabolita v končnem izdelku izredno nizka in ga je težko analitsko določati.

Evropska komisija zahtevala umik in odpoklic

Zaradi široke uporabe aditiva in tudi razvejane distribucije proizvodov je sledilo ukrepanje na ravni Evropske komisije, ki mu je sledila tudi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, piše STA. Predlog komisije je bil, da morajo izvajalci dejavnosti, ki so dali proizvode, ki vsebujejo etilen oksid - četudi le v aditivu - v promet, te proizvode umakniti in odpoklicati ter o tem ustrezno obvestiti potrošnike in pristojni organ.

Med izdelki domačih in tujih proizvajalcev, ki jih od julija umikajo tudi s polic trgovin po Sloveniji, je največ različnih sladoledov, umikajo pa tudi nekatere sadne jogurte, kefirje, pijače in rastlinske napitke, v četrtek so na seznam dodali veganske palčke. Podatki o umaknjenih in odpoklicanih izdelkih so zbrani na spletni strani uprave za varno hrano, kjer jih dopolnjujejo.

NIJZ: potencialno tveganje za zdravje ljudi

Uprava je v zvezi s problematiko doslej izvedla več aktivnosti. Med drugim je zaradi večjega nabora živil, v katerih se je neskladen aditiv uporabljal, pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) konec julija naročila širšo oceno tveganja.

V njej NIJZ med drugim navaja, da zaradi "genotoksične narave etilen oksida in njegovega metabolita 2-kloroetanola izpostavljenost preko aditiva za živila predstavlja potencialno tveganje za zdravje ljudi". Trženje živil s sestavinami, onesnaženimi z etilen oksidom in njegovim metabolitom, zato ni sprejemljivo, je zapisal NIJZ.

V Incomu kritični do odločitev

Med proizvajalci, ki so s trga umaknili nekatere izdelke, je tudi ajdovski proizvajalec sladoledov Leone, družba Incom, ki je na svoji spletni strani pred dnevi objavila analizo tveganja glede etilen oksida, v kateri med drugim opisuje, kako je podjetje postopalo od prejema prvih informacij, povezanih s problematiko.

V zaključkih analize družba navaja, da sladoled vsebuje manj kot 0,01 miligrama na kilogram etilen oksida in da tako sam sladoled predstavlja zanemarljivo tveganje v primerjavi z izpostavljenostjo etilen oksidu iz drugih virov. V podjetju poudarjajo, da ves čas delujejo v skladu z zakonodajo in varovanjem zdravja potrošnikov ter da so takoj po prejetju prvih informacij o tveganju ustrezno ravnali.

Podjetje poudarja tudi, da je "nepravilna informacija in komunikacija z javnostjo za potrošnike bolj tvegana, kot pa samo uživanje sladoleda", kritično je do dolgotrajnega odločanja odgovornih ustanov in napoveduje vpliv odpoklicev na ceno živil.

Na upravi za varno hrano glede analize tveganj, ki jo je objavil Incom, pravijo, da to ni običajna toksikološka ocena tveganja, ampak gre za analizo, kot se običajno izvede v okviru notranjega nadzora za namen analize dejavnikov tveganja, podjetje pa da se sklicuje na oceno tveganja, izvedeno izključno za sladolede.

Sicer pa uprava v ajdovskem podjetju vodi inšpekcijski postopek z namenom preverjanja sledljivosti in identifikacije izdelkov, v katere bi lahko bil vgrajen neskladen aditiv. Ukrepi bodo sledili ugotovitvam pregleda, so navedli na upravi.

Ta je sicer o problematiki etilen oksida julija seznanila distributerje, proizvajalce živil in trgovce ter jih pozvala k poostreni notranji kontroli nad etilen oksidom, kar je tudi predmet uradnega nadzora.

Tuj laboratorij analizira še 53 vzorcev

Medtem uprava čaka tudi na rezultate analiz 53 različnih vzorcev, tako surovin za živila kot končnih živil, ki so kot eno izmed sestavin vsebovali aditiv gumi iz zrn rožičevca. Kdaj bo uprava prejela rezultate, ne more napovedati, saj analize izvaja tuj laboratorij, so še navedli na upravi.

Vsebnost etilen oksida je sicer predpisana v zakonodaji s področja ostankov pesticidov in se razlikuje med različnimi vrstami proizvoda. Za sezam denimo znaša 0,05 miligrama na kilogram, za gumi iz zrn rožičevca pa 0,1 miligrama na kilogram. Določena mejna vrednost je v primeru etilen oksida postavljena na spodnji meji analitskega določanja. V zakonodaji s področja aditivov pa je zapisano, da se etilen oksida ne sme uporabljati za sterilizacijo aditivov, so še pojasnili na upravi.