Test francoskih solat: mnoge vsebujejo nepotrebne aditive

Med jedi, ki običajno ne smejo manjkati na praznični mizi, sodi tudi francoska solata. In prav te so tokrat vzeli pod drobnogled pri Zvezi potrošnikov Slovenije (s kratico ZPS), kjer so v večjih ljubljanskih trgovinah izbrali deset francoskih solat – sedem predpakiranih in tri delikatesne – ter jih poslali v laboratorij.

Tam so preverjali, koliko maščobe in soli vsebujejo, ali vsebujejo neželene mikroorganizme, ki vplivajo na varnost in kakovost izdelkov, koliko aditivov vsebujejo, ocenili pa so tudi senzorične lastnosti in označbe na embalaži. Za kilogram predpakirane francoske solate so odšteli od 3,65 do 9,94 evra, za kilogram delikatesne pa od 5,79 do 8,99 evra.

Najbolje ocenjena ena najcenejših francoskih solat

Na ZPS testu se je najbolje izkazal izdelek, ki je med cenejšimi. "Rezultati so bili za vse vzorce glede vsebnosti mikroorganizmov zelo dobri, saj jih nismo našli oziroma so bile vrednosti pod mejo zaznave," je izsledke testiranja pojasnila Nika Kremić iz Zveze potrošnikov Slovenije.

In dodala: "Žal pa so številne francoske solate vsebovale veliko nepotrebnih aditivov. Zagotovo pri tako nehomogenem izdelku, ki je hitro pokvarljiv, težko pričakujemo, da ne bo vseboval aditivov, a dva izdelka na testu ne vsebujeta aditivov ter arom in dokazujeta, da je to mogoče."

Foto: Getty Images

Več kot polovica izdelkov vsebuje tudi konzervanse (natrijev benzoat in/ali kalijev sorbat), ki preprečujejo ali zavirajo razvoj mikroorganizmov in posledično kvar izdelka, en izdelek celo sladilo saharin. "Odkrili pa smo tudi razlike med analizirano in navedeno vrednostjo - odstopanja nad dovoljeno mejo glede vrednosti za sol in maščobo smo odkrili pri treh izdelkih. Te so se razlikovale za 32 do 59 odstotkov," je še opozorila Kremićeva.

Francosko solato pripravite sami doma

Glede na vsebnost številnih nepotrebnih aditivov pri večini testiranih izdelkov in slabih ocen na senzoričnem delu testa, na ZPS tako svetujejo, da francosko solato pripravite sami doma. Lahko po receptu na spodnji fotografiji:

Foto: ZPS

Ker je francoska solata med energijsko bolj bogatimi, vsebuje lahko veliko maščobe in soli, na ZPS svetujejo zmernost pri uživanju. V obrok jo vključite kot prilogo. Če ne ne boste pripravljali sami doma, temveč kupovali, pa pred nakupom primerjajte ponudbo in ceno izdelkov istega proizvajalca na polici in v delikatesi, kajti tako lahko privarčujete kakšen evro.