Adventni koledar v obliki božičnega drevesa, ki ga lahko izdelate sami

Foto: Stars for Europe

Foto: Stars for Europe

Že ta konec tedna nas čaka prva adventna nedelja, prihodnji teden pa s prvim decembrskim dnem začnemo odpirati tudi adventne koledarje, kar je za večino otrok in mladih po srcu eno najprijetnejših prazničnih opravil.

Časa je še dovolj, zato se lahko letos izdelave adventnega koledarja lotite kar sami. Predlagamo takšnega v obliki božičnega drevesa, ki bo nedvomno tudi simpatičen okras vašega doma.

Potrebujete :

Štiri brezove veje, vrv, 24 darilnih vrečk ali material za šivanje (24 kosov blaga z dimenzijami 12 krat 38 cm), božične zvezde, epruvete ali majhne vaze, papir za nalepke in škarje.

Foto: Stars for Europe

Postopek:

Veje razrežite na štiri različne dolžine in jih zvežite tako, da boste ustvarili obliko božičnega drevesa. Na vrhu pustite dovolj vrvi, da boste lahko adventni koledar obesili na steno. Vrečke napolnite z majhnimi darilci, nanje nalepite nalepke z datumi in jih z vrvico navežite na veje. Prav tako na veje navežite epruvete ali majhne vaze, ki jih nato napolnite z vodo. V njih postavite odrezane cvetove božične zvezde in vaš adventni koledar je pripravljen.

Foto: Stars for Europe

Kako doseči, da bodo rezane božične zvezde ostale sveže?

Da odrezani cvetovi božičnih zvezd ne bodo oveneli že po dnevu ali dveh, se držite nasveta evropskih gojiteljev božičnih zvezd, povezanih v združenje Stars for Europe. Stebla takoj po rezanju za nekaj sekund potopite v vodo, ogreto na 60 stopinj Celzija, nato pa jih postavite v hladno vodo. Z dovolj vode bodo cvetovi ostali sveži tudi do dva tedna.

