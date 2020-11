Kako boste ta december okrasili svoj dom? To je pet najbolj vročih trendov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letos, ko bomo decembrske praznike večinoma preživljali doma, je še toliko bolj pomembno, da se obdamo z lepimi stvarmi. Pregledali smo, kakšni so letošnji trendi božično-novoletne okrasitve.

Mornarsko modra in platinasta

Trendi za letošnjo decembrsko okrasitev zapovedujejo mornarsko modro barvo. Ta lahko pri okrasitvi prevladuje ali pa jo vključite le s podrobnostmi.

Je zelo hvaležna barva, ki se bo lepo ujela z belo ali srebrno, pudrasto in celo rdečo, za najbolj trendovsko okrasitev pa jo kombinirajte s platinasto. Ta je namreč druga najbolj trendovska barva te božične sezone - umeščena nekam med srebrno in zlato in je nežnejša tako od ene kot od druge, s tem pa prijetnejša na pogled.

Za najbolj trendovsko barvo letošnje praznične okrasitve velja mornarsko modra. Foto: Getty Images

Nevtralni toni

Letošnji decembrski prazniki bodo morda manj hektični, ker jih bomo večinoma preživljali doma, a bodo morda prav zato za mnoge še bolj stresni. Zato okoli sebe ne potrebujete množice divjih barv, ampak se boste zagotovo bolje počutili ob nevtralnih tonih, kot so bela, črna, že omenjena mornarsko modra in vse barve lesa. Ne le na prazničnem drevescu, z nevtralnimi toni je lahko prežet ves vaš dom od venčkov do namiznih pogrinjkov.

Obdajte se z nevtralnimi barvami, ki vas bodo pomirile. Foto: Getty Images

Umirjeni tudi navzven

Če ste med tistimi, ki z lučkami radi okrasite tudi zunanjost svojega domovanja, bodite zmerni (in prizanesljivi do sosedov). Izogibajte se obilici pisanih svetlečih božičnih figur, "plezajočim" božičkom in divje utripajočim lučkam v vseh barvah mavrice. Za čarobno praznično vzdušje ne potrebujete veliko, za najbolj pravljično podobo bo poskrbelo nežno utripanje preprostih drobnih lučk z belo ali rumenkasto svetlobo.

Za zunanjo okrasitev domovanja izberite drobne lučke z nežno belo ali rumenkasto svetlobo. Foto: Getty Images

Recikliranje

Če je bila še lani "ponovna uporaba" ena od najbolj vročih besednih zvez, smo letos zaradi pandemije kar nekoliko pozabili na okoljsko ozaveščenost. Skrajni čas je, da začnemo spet razmišljati okolju prijazno in se pred nakupom novih okraskov zakopljemo v tiste iz prejšnjih sezon. Preglejte dekoracijo, ki jo imate, in razmislite, kako jo lahko s kombiniranjem uporabite na povsem nov način.

Za zavijanje daril vam ni treba kupovati okrasnega papirja. Zakaj jih ne bi letos zavili v tekstil, ki bi ga sicer zavrgli? Foto: Getty Images

Ne ustavite se le pri okraskih: reciklirate lahko tudi darilne vrečke in okrasni papir ali pa letos darila za spremembo zavijete v tkanine - zagotovo se vam kje valja kakšna stara, strgana rjuha ali srajca.

Naredi sam

Med zapiranjem javnega življenja zaradi koronavirusa se je ogromno ljudi zateklo v kuhinjo. Za mnoge sta kuha in peka postala način premagovanja stresa, ob tem pa se je marsikdo naučil kopice novih kuharskih trikov.

Okraskov za smrečico vam ni treba kupovati, lahko jih tudi spečete. Foto: Getty Images

Zakaj jih ne bi uporabili tudi za božične okraske? Letos lahko praznično drevesce okrasite s piškoti, ki jih okrasite z živahnimi barvami in bleščicami.

