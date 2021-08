Ljubljanske mlekarne odpoklicale priljubljen jogurt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Ljubljanskih mlekarn so obvestili o odpoklicu grškega tipa jogurta Mu Athentikos z okusom breskve. V odpoklicu so zapisali, da sadni pripravek vsebuje nedovoljeno snov etilen oksid.

"Omenjeno sestavino dobavitelja uporabljamo za proizvodnjo izdelka Mu Athentikos, grški tip jogurta, okus breskev. V skrbi za varnost potrošnikov in v skladu z usmeritvami Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato izvajamo odpoklic izdelka s trga," so zapisali.

Kupce prosijo, da omenjenih izdelkov ne uživajo, temveč jih vrnejo na prodajno mesto, kjer so jih kupili.