Kot so danes sporočili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so izredni nadzor v zvezi z zaščito živali na kmetijskem gospodarstvu reje nesnic v obogatenih kletkah na območju Gornjih Ivancev uvedli v petek.

Od neustreznih kletk in nehigiene do kadavrov

V okviru inšpekcijskega nadzora so ugotovili več neskladnosti. Tako je inšpekcija ugotovila, da so v več kletkah kokoši prenaseljene, da gnezda nimajo ustreznega dna in da v večjem številu kletk manjkajo plastične zavese, ki morajo biti nameščene okoli gnezda.

Pri pregledu kokoši je nadzor razkril, da so med živali vdrli zunanji zajedavci – pršice –, iz dnevnika veterinarskih posegov pa je razvidno, da živali niso bile zdravljene. Pri pregledu higienskega stanja kletk so ugotovili, da so v več kot četrtini kletk brskalniki neočiščeni in da je na njih debela plast iztrebkov.

Med nadzorom so našli tri poginjene kokoši, pri čemer je šlo v enem primeru za starejši kadaver. Lastniki evidence pogina niso vodili dnevno, prav tako niso dnevno odstranjevali poginjenih kokoši. V okviru nadzora je inšpekcija ugotovila tudi, da hlev v zimskem času nima na voljo zadosti naravne svetlobe in da živalim niso zagotovili dovolj umetne svetlobe, so pojasnili na upravi.

Rejcu so v povezavi z gornjimi ugotovitvami v sredo vročili ureditveno odločbo z roki za odpravo neskladnosti. "Neskladja na področju varne hrane in zaščite živali niso bila zaznana v takšnem obsegu, da bi bilo zaradi zavarovanja zdravja živali in ljudi treba sprejeti nujne ukrepe po skrajšanem postopku. V nadaljevanju bo za ugotovljena neskladja uveden tudi prekrškovni postopek," so zapisali na upravi.

Solastnica kmetije Alenka Rojko je za sredino izdajo Dela napovedala, da bodo nepravilnosti odpravili do konca meseca.

Skrivaj narejene posnetke Društva AETP z ene izmed slovenskih farm kokoši nesnic, katere lastnik je pomemben dobavitelj javnim zavodom, so pretekli četrtek razkrili na Televiziji Slovenija. Na kmetiji so očitke hitro zavrnili in dejali, da so posnetki zmontirani, medtem ko društvo zagotavlja, da so avtentični. Kot so iz društva sporočili v sredo, posnetki vključujejo dve reji, v manjši meri gre za hlev v Duplici lastnika Jata Emona, večji del posnetkov pa je s kmetije Kaučič.