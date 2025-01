Po objavi skritih posnetkov z ene izmed slovenskih farm kokoši nesnic, ki prikazuje nehigienične razmere na farmi, na kmetiji obtožbe zavračajo in trdijo, da so posnetki zmontirani. Društvo AETP, ki se zavzema za opustitev baterijske reje, medtem zagotavlja, da gre za avtentične posnetke. Postopek uradnega nadzora na kmetiji še poteka.

Skrivaj narejene posnetke Društva AETP z ene izmed slovenskih farm kokoši nesnic, katere lastnik je pomemben dobavitelj javnim zavodom, so razkrili na Televiziji Slovenija. Posnetki naj bi nastali na kmetiji Kaučič iz Gornjih Ivanjcev v občini Gornja Radgona, kjer vse očitke zavračajo.

"Zmontirani posnetki, da bi uničili kmeta"

V dopisu javnim zavodom, ki ga je danes objavil časnik Dnevnik, so zapisali, da inšpektorji večjih neskladij pri njih niso ugotovili, da so posnetki društva AETP zmontirani, da se nekatere podrobnosti ne skladajo z notranjostjo njihovega hleva, da iščejo osebo, "ki je bila pripravljena uničiti še enega kmeta, ki dela pridno in pošteno".

Društvo AETP, ki je lani zagnalo kampanjo Slovenija proti kletkam za opustitev reje kokoši nesnic in svinj v kletkah, medtem zagotavlja, da so objavljeni posnetki avtentični.

Nadzor še v teku. Društvo: Inšpekciji marsikaj uide.

Na kmetiji Kaučič je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin že začela izredni nadzor, a kot so v ponedeljek za STA pojasnili na upravi, postopek uradnega nadzora še poteka, zato dodatnih informacij ne dajejo.

V Društvu AETP sicer menijo, da epilogi inšpekcije, ne samo veterinarske, niso zadostni, ker je večina problemov, prikazanih na posnetkih, vtkanih v sistem. "Inšpekcija je omejena na strogo sledenje zakonom in togi inšpekcijski postopek. Ne teži pa k naprednim družbenim spremembam. Posledično ji marsikaj pomembnega uide," so opozorili v današnjem sporočilu za javnost.

Je pa društvo pozdravilo odziv javnosti po objavi novih skritih posnetkov grozljivih razmer v baterijski reji kokoši. Prepričani so, da so rejne živali končno dobile pozornost, ki si jo zaslužijo. Zadovoljni so tudi, da je ministrstvo prepoznalo dobrobit živali kot prednostno nalogo in je pripravljeno na proaktivno delovanje.

Pri tem opozarjajo, da mora biti prehod narejen kvalitetno in preudarno, kar je pomembno tako za dobrobit kokoši kot tudi rejcev. "Če je cilj ministrstva, da se opustitev kletk izvede do 2028, je nujno, da se opustitev baterijske reje vključi v novelo zakona. Ministrstvo bomo držali za besedo in jim še naprej gledali pod prste," pravi predsednik Društva AETP Samo Curk.

V društvu so poudarili še, da je baterijska reja z vidika higiene najslabša izbira. "Raziskava Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je pokazala, da so kokoši v kletkah bolj izpostavljene tveganju za okužbo s salmonelo kot kokoši v drugih vrstah reje. K temu prispevata tako reja v kletkah kot večje število kokoši v takšnih rejah," pravi veterinarka Sara Jerele.