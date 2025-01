Na oddaji Tarča na Televiziji Slovenija so objavili skrivaj narejene posnetke z ene izmed slovenskih farm kokoši nesnic, katere lastnik je pomemben dobavitelj javnim zavodom. Na posnetkih so nagnetene kokoši z golimi vratovi, neodstranjeni glodavci, na primer miši, na enem izmed trupel so znesena jajca. Strokovnjake so posnetki šokirali.

Iz javnih evidenc je razvidno, da je od rejca različna živila lani kupovalo skoraj 300 javnih zavodov, njegovega imena pa niso razkrili.

"Tudi če je žival na tleh, ne v kletki, ampak na hodniku, je to nedopustno. Trupla se morajo odstraniti. To je popolnoma zgrešeno iz več razlogov. To je vaba za glodavce," je za Tarčo povedala nekdanja prva inšpektorica za varno hrano Andreja Bizjak. To je namreč vaba za viruse in bakterije, je pojasnila.

Opozorila je na tveganja, če jajca tega rejca kupujejo šole, vrtci, domovi za ostarele in bolnišnice. "Tukaj lahko nastane večje tveganje, ker gre za občutljivi del prebivalstva," je opozorila.

Pristojni ogorčeni nad posnetkom

Vodja Nacionalnega centra za dobrobit živali Ožbalt Podpečan je v oddaji ob objavljenih posnetkih dejal, da česa podobnega še ni videl v svoji karieri, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pa je ocenil, da gre za posamičen primer, ki ni sprejemljiv. S tem se ni strinjal podpredsednik Zveze nevladnih organizacij za zaščito živali Samo Curk, ki je dejal, da se vedno govori, da gre za posamične primere, vendar to ni res. Kriva je zakonodaja, ki postavlja standarde, ki to dovoljujejo, je poudaril.

Direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos je poudaril, da prvič vidijo ta posnetek. "Posnetek kaže na številne kršitve, zato ga bomo zagotovo obravnavali kot prijavo, vendar še nimamo proizvajalca in lokacije," je dejal. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je poudarila, da je razočarana nad odmikom od odgovornosti in da to ni kmetijstvo 21. stoletja, se pa te prakse dogajajo. Zato se na ministrstvu velikokrat odločajo za zakonodajne ukrepe, ki so v javnosti negativno sprejeti, vendar so nujni, je dejala.

Novinarji Tarče so pridobili tudi komentar lastnika farme ter nekaterih javnih ustanov, ki od njega nabavljajo živila. Razkrili so tudi posnetke podjetja Jata Emona, enega največjih živilskih podjetij, ki je na spletu že lep čas zatrjevalo, da nima več baterijske reje, posnetki pa ga demantirajo. Kot so sporočili za TV Slovenija, bodo zapis na spletu popravili, a ga še vedno niso.