Inšpekcijski nadzor na kmetiji Kaučič še ni zaključen, je pa uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v okviru nadzora ugotovila neskladja glede pogojev reje kokoši v obogatenih kletkah, ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi ter zagotavljanja veterinarske oskrbe. Na kmetiji odpravo nepravilnosti napovedujejo do konca meseca.

Kot so z uprave za varno hrano še sporočili za STA, bodo rejcu izdali odločbo, s katero bodo odredili ukrepe za odpravo neskladij, proti njemu pa bodo uvedli tudi prekrškovni postopek.

Solastnica kmetije Alenka Rojko je medtem za Delo povedala, da gre za manjše nepravilnosti: na eni strani hleva niso gorele luči in odlepljeni so bili praskalniki, na katerih si kokoši brusijo kremplje. Kot je pojasnila, bodo dobili ureditveno odločbo, po kateri bodo morali nepravilnosti odpraviti. To bodo storili do konca meseca, "naprej pa delamo vse normalno", je nemoteno dobavo jajc in testenin javnim zavodom potrdila Rojko.

Kot je še dejala za Delo, bodo na kmetiji letos začeli pridobivati dokumentacijo za prehod na alternativne sisteme reje. Ko bo ministrstvo odločilo, da je čas za odpravo baterijske reje, bodo to upoštevali, do takrat pa ta ni prepovedana, je poudarila.

Na farmi trdijo, da so posnetki zmontirani

Po objavi skritih posnetkov z ene izmed slovenskih farm kokoši nesnic, ki prikazuje nehigienične razmere na farmi, so na kmetiji obtožbe hitro zavrnili, trdijo pa tudi, da so posnetki zmontirani. Društvo AETP, ki se zavzema za opustitev baterijske reje, je zagotovilo, da gre za avtentične posnetke.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so po objavi posnetkov dejali, da zagovarjajo opustitev reje živali v kletkah, a menijo, da mora biti prehod postopen. Kot so dejali, je cilj uvedba reje brez kletk najpozneje z letom 2028.