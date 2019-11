Erjavec zatrdil, da oklepnikov 6x6 ne bodo kupili

V Levici so zahtevo za sklic izredne seje osnovali na pojasnilih ministra Karla Erjavca, načelnice Generalštaba Alenke Ermenc ter vodje direktorata za logistiko na ministrstvu Željka Kralja na oktobrski seji odbora, namenjeni proračunu za prihodnji dve leti. Kot sta danes večkrat izpostavila poslanca Levice Matej T. Vatovec in Miha Kordiš, so našteti na omenjeni seji šele na njihova vprašanja pojasnili, da je v proračunu predviden nakup 14 oklepnikov 6x6, s katere proračunske postavke se bo nakup financiral, da obstaja le en proizvajalec takih vozil in da bodo s tem popolnili opremljenost ene čete.

V Levici so v svoji zahtevi za sklic seje ves čas navajali oklepnike valuk. Minister Erjavec je zato njihovo zahtevo označil za nepotrebno, češ da ministrstvo ne kupuje valukov, saj teh vozil že nekaj let ni več mogoče kupiti. Erjavec je tako zatrdil, da tak nakup ni v načrtu.

Sejo so želeli predčasno zaključiti

Poslanca DeSUS Franc Jurša ter NSi Jožef Horvat sta zato skušala sejo zaključiti, češ da je brezpredmetna, a se v Levici niso strinjali, zato so skladno s pravili poslovnika razpravo nadaljevali.

Razjasnili so tudi, da se sicer valukov res ne proizvaja več, da pa je na svetovnem trgu ponudnik, ki proizvaja oklepnike 6x6 in jih med drugim dobavlja tudi avstrijski vojski.

Erjavec je v nadaljevanju razprave, znova soočen z magnetogramom izjav Kralja in Ermenčeve, dodal, da četudi je nekaj v proračunu, to še ne pomeni, da bo tudi kupljeno.

"Glede 6x6 ponavljam, da odločitev o nakupu na ministrstvu ni bila nikoli sprejeta, takega sklepa ni. V proračunu posebne postavke za to ni. /.../ Vojska je izrazila to potrebo. Potreba je bila proučena in ugotovili smo, da ne bomo šli v realizacijo, ker ni v skladu z našimi cilji in z razvojem zmogljivosti sil," je med drugim dejal Erjavec.

Vojska potrebuje oklepnike 8x8

Pojasnil je še, da z nakupom oklepnikov 6x6 ne bi prispevali za izgradnjo srednje bataljonske bojne skupine, kar je zaveza Slovenije Natu. Ob tem je spomnil, da bi vojska za ta namen potrebovala oklepnike 8x8, te investicije pa tudi še ni na vidiku. Opozoril je na težavo s financiranjem dolgoročnih projektov opremljanja vojske, ker se proračuni sprejemajo za največ dve leti vnaprej. DZ je zato tudi pozval k razmisleku o sprejemu posebnega zakona za to.

V razpravi sta bila Erjavec in Ermenčeva deležna številnih kritik, tudi posrednih pozivov k odstopu, če "ne moreta nič spremeniti".

Poslanka LMŠ Jerca Korče je opozorila na po njeno bolj pomembno vprašanje: "Še vedno ne vemo, kaj in kako bomo razvijali vojsko." Po njenih besedah bi moral sistem delovati tako, da bi vojska povedala, kaj potrebuje, civilni del pa bi zagotovil denar za to. "Nobenega nakupa ne more biti, dokler ne vemo, kam gremo." Za konfuzno je označila to, da je v proračunskih dokumentih z dvema stavkoma omenjen nakup 6x6, nikjer pa ni zadeva konkretizirana.

"Če je v proračunu postavka, to pomeni, da se bo kupovalo," je bil do ministra kritičen poslanec SDS Žan Mahnič. Ministra je ob tem tudi vprašal, zakaj nihče ni reagiral na opozorila vojske, da bi bilo treba zaradi resne ogroženosti varnosti v Libanonu slovenske vojake umakniti od tam. Sedanjo opremljenost vojske je ocenil kot zelo slabo in ministra tudi povprašal, ali je zaveznikom "že sporočil, da do 2023 ne bomo izgradili srednje bataljonske bojne skupine". "Začnite delati tisto, za kar ste poklicani, ali pa spakirajte in bo prevzel kdo drugi," je dodal Mahnič.

Člani odbora so imeli ob koncu današnje seje pred sabo različne predloge sklepov, in sicer Levice, sklepe, ki jih je predlagala Korčetova, ter sklepe, ki jih je predlagal Erjavec. Ker so morali sejo ob 12. uri, ko glasovanja še niso opravili, prekiniti, saj se je v istem prostoru začela seja drugega delovnega telesa, bodo glasovanje predvidoma opravili danes ob 16. uri.