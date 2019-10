Slovenska vojska bo kupila 14 novih oklepnikov

Ministrstvo za obrambo (Mors) namerava v prihodnjih dveh letih vložiti v nakup novih oklepnih vozil. Na to je na petkovem odboru za obrambo, kjer so obravnavali proračuna ministrstva za leto 2020 in 2021, opozoril poslanec Levice Matej T. Vatovec.

Levica opozorila na skrito postavko v proračunu

V Levici so bili kritični, da je namera o nakupu oklepnikov 6x6 v proračunu dobro skrita. "Omenjena je zgolj v enem stavku v 57-stranski obrazložitvi posebnega dela proračuna, ki zadeva izdatke za Mors," so opozorili v stranki. Dodali so, da do takrat nihče od predstavnikov vlade ali Slovenske vojske (SV) o tem ni omenil niti besede.

Edino podjetje na svetu, ki še izdeluje valuke

Foto: STA Po poizvedovanju Vatovca se je izkazalo, da gre za posodobljena vozila valuk, ki jih bodo kupili od nekdanjega avstrijskega podjetja Styer, zdaj v lasti ameriške korporacije General Dynamics. Gre za licenčno verzijo Styerjevega pandurja in General Dynamics je edino podjetje na svetu, ki ta vozila še izdeluje.

"Koliko vozil in kolikšna bo njihova cena, predstavniki ministrstva in Slovenske vojske kljub večkrat ponovljenemu vprašanju niso hoteli razkriti. Prav tako najprej niso hoteli razkriti, iz katere proračunske postavke se bo nakup plačal. Po vztrajnem spraševanju se je izkazalo, da iz 'glavne opreme', so pri tem opozorili v Levici. V stranki dodajajo, da je načelnica generalštaba Slovenske vojske na eni od prejšnjih sej razlagala, kaj vse se bo kupovalo iz te postavke, a oklepnikov valuk 6×6 ni omenila.

Kupili bodo 14 oklepnikov

Z ministrstva so nam sporočili, da bodo za potrebe Slovenske vojske dokupili lahka kolesna oklepna vozila (LKOV) 6x6. "Slovenska vojska je opredelila potrebe po dokupu 14 LKOV 6x6 za popolnitev ene pehotne čete. S tem bo izboljšana pripravljenost pehotnih polkov Slovenske vojske," dodajajo na ministrstvu. Gre za posodobljeno različico valuka, ki ga v vojski že uporabljajo.

Koliko bo znašal nakup, še ne vedo

Na vprašanje, kakšen bo strošek nakupa, na ministrstvu v tem trenutku še ne morejo odgovoriti. "Okvirna cena investicije bo znana po raziskavi trga in opredelitvi najustreznejše variante oziroma potrditvi investicijskega programa za 'Dokup LKOV 6x6'," dodajajo na Mors.

So vozila primerna za vojsko?

V Levici so bili kritični tudi do smiselnosti nabave teh oklepnikov. Slovenska vojska oklepnike valuk namreč že uporablja, v stranki pa so opozorili, da so kmalu po nakupu teh vozil na ministrstvu in v vojski ugotovili, da imajo ta vozila za njihove potrebe prenizko balistično zaščito in da so premajhna, ker ne morejo spraviti enega oddelka v eno vozilo. Na očitke na ministrstvu odgovarjajo, da bodo imela vozila ustrezno balistično in protiminsko zaščito in so primerna za opremljanja pehotne čete.

Nakup oklepnikov boxer je padel v vodo



Država je nameravala v lanskem letu kupiti oklepnike 8x8 boxer, a je vlada naložbo februarja letos zaustavila. Razlogi za to so bili predvsem postopkovne narave, saj za nakup, ki bi pomenil večletne finančne obveznosti, ni pravne podlage, prav tako vojska ni imela celovite taktične študije o tem, katere zmogljivosti sploh potrebujemo za vzpostavitev srednje bojne bataljonske skupine.