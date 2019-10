Levica hoče preklic nakupa oklepnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Levici zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za obrambo, na kateri bodo predlagali odstop od nakupa oklepnikov valuk, ki je po njenem mnenju nesmiseln in nepregleden. Kot so opozorili v sporočilu za javnost, gre za zastarele oklepnike, za katere ministrstvo za obrambo (Mors) in Slovenska vojska (SV) že zdaj iščeta zamenjavo.