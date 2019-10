Ima Levica dovolj?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Včerajšnje dogajanje na odboru je začetek konca sodelovanja s to koalicijo. O tem bodo odločali organi stranke," je po zadnjih nesoglasjih med koalicijo in njeno opozicijsko partnerico Levico danes povedal predsednik slednje Luka Mesec. Usoda partnerstva, ki vladi Marjana Šarca zagotavlja večino v Državnem zboru (DZ), naj bi bila znana v dveh do treh tednih.