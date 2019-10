Levica in NSi z dopolnili k noveli, ki spreminja tudi pogoje prenehanja poslanskega mandata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanski skupini Levica in NSi sta pripravili dopolnila k noveli zakona o poslancih, o kateri bo v sredo razpravljala mandatno-volilna komisija DZ. Tako dopolnila ene kot druge stranke se nanašajo tudi na določbo glede prenehanja mandata poslanca v primeru nezdružljivosti funkcij, saj novela te določbe prelaga na protikorupcijsko komisijo.

Kot je pojasnil vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec, prihaja do odstopanj pri obračunavanju stroškov prevoza na delo, kjer si želi poslanska večina zaračunavati kilometrino. To je v nasprotju z veljavnim sistemom v javni upravi, kjer velja najcenejši javni prevoz, je opozoril Vatovec. Ocenil je, da to ni solidarno v tem sektorju. S tem pa po mnenju Levice pošiljajo tudi napačno sporočilo v času borbe proti podnebnim spremembam, tak način izplačevanja stroškov pa je "subvencija umazanim vrstam prevoza, denimo avtomobilom".

Ne strinjajo se tudi s predlagano odpravo pogoja šestmesečnega opravljanja poslanske funkcije za pridobitev pravice do nadomestila plače. Sedaj velja, da poslanec nadomestilo po prenehanju mandata lahko prejme šele po šestih mesecih funkcije, novela predvideva črtanje te določbe, medtem ko bi jo v Levici ohranili.

Prav tako je Levica kritična do črtanja določbe v še veljavnem zakonu, da poslancu preneha mandat v primeru opravljanja nezdružljive funkcije. "V tem mandatu smo že imeli težave s sklicevanjem na etičnost posameznikov, češ da bodo sami odstopili, če bodo naredili kaj napačnega. A to se ni zgodilo," je spomnil Vatovec. Odmeval je namreč primer nezdružljivosti funkcij poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha.

Črtanje določila glede nezdružljivosti funkcij in prenehanju mandata pa po Vatovčevi oceni pomeni le še povečanje privilegijev poslancev. Zato Levica z dopolnilom predlaga, da te določbe iz novele zakona črtajo in da ostane trenutna ureditev.

Dve dopolnili, ki ju bo NSi vložila kot dopolnila MVK na sami seji, je pripravila tudi NSi. S prvim bodo definirali postopek za odvzem poslanskega mandata v primeru opravljanja nezdružljive funkcije, je danes pojasnil vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat.

Z dopolnilom želijo vnesti v zakon tudi rešitev, kako poslankam omogočiti koriščenje porodniškega dopusta, v tem smislu pa bodo predlagali tudi rešitev za dolgotrajno odsotnost poslank in poslancev v primeru dolgotrajne bolniške odsotnosti ali dolgotrajnega zdravljenja. Horvat danes rešitev ni razkrival, predstavil jih bo na seji MVK.

Na vprašanje, kako bodo ravnali ob podobnem amandmaju Levice glede prenehanja poslanskega mandata v primeru nezdružljivosti funkcij, pa je je Horvat odgovoril s prepričanjem, da bo njihov amandma gotovo boljši.

Pripombe Levice glede obračunavanja potnih stroškov poslancev je Horvat označil za populistične, saj je povsem normalno, da poslanec, ki se v DZ pripelje z razdalje 200 ali več kilometrov, dobi vsaj minimalno povrnjene stroške.

Če bo MVK rešitve NSi sprejela in potrdila, bo NSi podprla celotno novelo, je še napovedal Horvat.

Vodja delovne skupine za pripravo zakona o poslancih in zakona o DZ Tina Heferle je sicer pred nekaj tedni napovedala, da bodo v poslanski skupini pripravili predlog dopolnila, "ki bi predpostavljal postopek odvzema poslanske funkcije". A dopolnilo za zdaj ni vloženo, več informacij pa v LMŠ uradno ne dajejo.

Predlog zakona o državnem zboru ter novele zakona o poslancih je sredi julija v DZ vložila večina poslanskih skupin. Novela med drugim postopke o nezdružljivosti funkcije prenaša na Komisijo za preprečevanje korupcije. Temu sta že ob vložitvi predloga nasprotovali Levica in NSi, ki sta opozarjali, da prenehanje poslanskega mandata v noveli ni več predvideno.